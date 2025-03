Aperte le prenotazioni per la "Passeggiata Botanica a Villa Demidoff"

Firenze, 31 marzo 2025 – Sabato 12 aprile 2025 due esperti erboristi accompagneranno il pubblico lungo un passeggiata di due ore e mezzo nei sentieri del Parco di Villa Demidoff, a Pratolino. Ad organizzare l'iniziativa è l’Associazione X in collaborazione con il “Mega Crals”. I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere le piante spontanee e il loro possibile impiego in ambito medico e nella vita quotidiana. Le guide d’eccezione saranno Daniela Bencivenni e Roberto Malesci, entrambi erboristi di lunga esperienza, che durante il percorso racconteranno curiosità, aneddoti e nozioni etnobotaniche legate al territorio toscano.

L’esperienza è a numero chiuso, con quattro gruppi da 20 persone ciascuno, due gruppi in partenza alle 10:00 e altri due alle 14:30. La quota di partecipazione è di 10 euro a persona, da versare entro il 5 aprile sul conto dell’associazione (IBAN: IT29H0623002999000063688718). Qualora la richiesta superi la disponibilità, verrà formata una lista d’attesa per una nuova visita fissata per domenica 13 aprile. In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato a data da destinarsi. Si suggerisce di indossare scarpe comode e di portare un quaderno per raccogliere campioni e prendere appunti, oppure di utilizzare lo smartphone per immortalare i vari esemplari botanici spiegati durante la passeggiata.

Fiorentina, erborista e antropologa, Daniela Bencivenni svolge negli anni Ottanta ricerche sulle piante tradizionali dalla Toscana all’Africa (Mali e Marocco). Per 15 anni porta avanti attività di educazione ambientale in Val di Sieve e, oltre a condurre passeggiate di riconoscimento sulle erbe spontanee alimentari e curative, da sei anni insegna presso la Libera Università Valdisieve e Valdarno a Pontassieve.

Roberto Malesci, fiorentino pure lui, si è diplomato in Erboristeria all’Università di Urbino. Dopo 25 anni di attività in un’erboristeria di Firenze, ha approfondito gli scritti di Medicina Tradizionale Mediterranea (Dioscoride, Galeno, Durante, Mattioli) e studiato i “Fiori di Bach” con l’Associazione Centaurea di Bologna. Nel 1996 ha realizzato per il Comune di Firenze “8 Itinerari alla ricerca delle piante officinali”, mentre in collaborazione con Daniela Bencivenni ha pubblicato “Alberi e Arbusti” (Sarnus, 2025) e “Le Piante dell’Erborista” (Sarnus, 2024). Appassionato divulgatore, ha tenuto oltre cento corsi sull’argomento, abbinando la teoria ad escursioni sul campo per l’osservazione dal vivo delle specie botaniche presenti nel territorio.

Per chi desidera trascorrere un po’ di tempo a contatto con la natura, scoprire l’affascinante mondo delle piante spontanee e comprendere il legame profondo fra tradizione e ambiente, la Passeggiata Botanica a Villa Demidoff rappresenta un’ottima occasione.

Prenotazione obbligatoria: 347.1180215. Casa Museo Schlatter [email protected]