Alphonse Mucha: Il padre dell'Art Nouveau al Museo degli Innocenti

Firenze, 9 gennaio 2024 - "Mai in futuro potrà scemare in me l'impressione avuta dalla Cupola del Duomo". Era il 1885, la sua prima a Firenze, poco prima di trasferirsi all'Accademia di Belle Arti di Monaco di Baviera e poi a Parigi, dove incontrerà Sarah Bernhardt, "La Divina" che gli cambierà la vita. Fino al 7 aprile, Alphonse Mucha, il più celebre artista ceco, è nuovamente di stanza in città, ospite del Museo degli Innocenti, che presenta la retrospettiva "Alphonse Mucha. La seduzione dell'Art Nouveau", a cura di Tomoko Sako e Francesca Villanti.

La mostra, patrocinata dal Comune di Firenze e dall'Ambasciata della Repubblica Ceca con la media partner di QN - La Nazione, è prodotta da Arhemisia e Komen Italia nell'ambito del progetto benefico "L'Arte della Solidarietà", che devolverà una parte degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti ad iniziative specifiche rivolte alla tutela della salute delle donne. Il percorso è composto da oltre duecento opere in prestito dalla Fondazione Mucha e suddivise in sei sezioni, che raccontano attraverso manifesti, libri, disegni, olii e acquarelli, fotografie e gioielli l'evoluzione tematica e cronologica del suo linguaggio, influenzato dai Preraffaelliti, dalle xilografie giapponesi e dal gusto decorativo slavo e bizantino.

Un viaggio che parte dalle "Donne di Mucha", belle e sensuali, voluttuose e seducenti, disegnate a grandezza naturale, definite da contorni eleganti e illuminate da colori pastello: uno stile che attirò l'interesse della celebre attrice parigina Sarah Bernhardt, che gli propose un contratto di sei anni come disegnatore dei suoi manifesti pubblicitari e direttore artistico delle opere teatrali. La seconda sezione è dedicata invece alla profonda affinità tra la cultura celtica - di cui l'artista era tanto appassionato da avventurarsi spesso in Bretagna per osservarla da vicino - e quella natìa, omaggiata dal ricorso frequente ad abiti di foggia slava - come la celebre camicia ricamata della tradizione nazionale con cui amava farsi ritrarre - motivi floreali e botanici ispirati all'artigianato della Moravia, e forme geometriche presenti nelle chiese barocche ceche.

L'esposizione prosegue approfondendo il legame tra arte e pubblicità attraverso la sua ampia attività cartellonistica, che lo spinse a realizzare oltre centoventi manifesti nell'arco di vent'anni: al centro, ancora le figure femminili, simbolo di bellezza, grazia ed eleganza, come vergini sacre che portano i prodotti - siano essi bevande alcoliche, champagne, profumi, sigarette e biciclette - dal cielo. Ma il Maestro non ha mai dimenticato la sua terra, celebrata dopo il suo ritorno nel 1910 a distanza di venticinque anni dalla monumentale "Epopea slava": un'impresa messianica - finanziata dal ricco uomo d'affari slavofilo Charles Richard Crane - che invita il popolo slavo a contribuire ad un futuro di pace, libertà e progresso.

Lo "stile Mucha" è protagonista anche della quinta parte della mostra, dove l'artista si confronta con i cambiamenti introdotti dal Modernismo per rivendicare la sua idea di bellezza unica e immutabile, dove il corpo femminile è icona spirituale e concreto desiderio, e le linee sinuose della natura rimandano a temi semplici e universali come il passaggio delle giornate e delle stagioni, riproposti successivamente in una miriade di forme, come calendari, cartoline e oggettistica. Dinamismo delle composizioni libere, uso espressivo della linea e fascinazione per le donne che vennero raccolti anche dall'Art Nouveau italiana, raccontata nell'ultima sezione attraverso l'omaggio al fiorentino Galileo Chini.