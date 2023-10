Alluvione del 1966, a Firenze un convegno

Firenze, 26 ottobre 2023 - L’alluvione di Firenze del 1966, disastro immane caratterizzato da una forza distruttiva senza precedenti, è stato - paradossalmente - anche una grande opportunità perché ha segnato un fondamentale punto di svolta per le pratiche di restauro e conservazione del patrimonio culturale e artistico italiano. Il racconto di questa esperienza straordinaria sarà al centro del convegno promosso dal presidente del Consiglio comunale di Firenze Luca Milani, dalla responsabile della Biblioteca nazionale centrale Anna Lucarelli, dalla presidente dell’Opera di Santa Croce Cristina Acidini, che mette a confronto esperti, studiosi, protagonisti dell’emergenza e delle fasi di recupero del patrimonio fiorentino. L’iniziativa è in programma per venerdì 3 novembre, alle 15.30, nel cenacolo di Santa Croce. Dal post alluvione arrivano, dunque, grandi lezioni. Il fiume, la città e un patrimonio da salvaguardare è il tema delle dieci visite guidate speciali, promosse dall’Opera di Santa Croce e dalla Biblioteca Nazionale, che si svolgeranno il 31 ottobre e il 2 novembre (mattina e pomeriggio). Ai partecipanti verrà illustrata la cronaca del dramma e della rinascita attraverso i più significativi interventi di restauro e conservazione che hanno riguardato libri, documenti e opere d’arte (prenotazioni su www.santacroceopera.it). Il programma del convegno Il convegno del 3 novembre ha l’obiettivo di mettere in primo piano le esperienze e le buone pratiche nel campo del restauro, le ricerche e le prospettive riguardanti la gestione e la tutela del patrimonio culturale in situazioni di emergenza e nel caso di rischi naturali. L’iniziativa si aprirà con i saluti di Cristina Acidini, presidente dell’Opera di Santa Croce, di Luca Milani, presidente del consiglio comunale, di Anna Lucarelli, responsabile della Biblioteca Nazionale Centrale e di Carlo Francini, responsabile patrimonio e rapporti Unesco del Comune di Firenze.