Alchimie: giovani attori in concorso

Figline Incisa (Firenze), 5 maggio 2023 – E’ l’ora per gli attori in erba di salire sui palcoscenici per contendersi il premio “Leorso d’oro 2023”. Da domani va in scena la “prima” di Alchimie 2023, la rassegna-concorso nata a Figline Incisa e che ha coinvolto da tre anni anche Campi Bisenzio e San Casciano Val di Pesa, rivolta agli studenti delle scuole superiori e ai gruppi teatrali non professionisti. È la 14ª edi Si comincia al comunale Niccolini di San Casciano in Val di Pesa, per proseguire poi il 13 maggio al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, il 20 maggio e il 3 giugno al Teatro comunale Garibaldi di Figline. La serata finale del 10 giugno a Campi Bisenzio quando sarà assegnato dalla giuria il “Leorso d’oro 2023” ai vincitori delle due sezioni: una è dedicata ai laboratori teatrali scolastici composti da studenti dai 13 ai 21 anni, aperta alla partecipazione delle scuole secondarie superiori. L’altra ai gruppi e ai laboratori teatrali di non professionisti che abbiano tra i componenti almeno l’80% di giovani di età sotto i 35 anni.

Gli spettacoli candidati sono stati valutati da una giuria tecnica di esperti del settore che ha selezionato quelli da mandare in scena nel corso delle quattro serate.

Si parte appunto domani a San Casciano alle 21 “Al di qua-al di là ovvero della voglia di vivere” messo in scena dal Teatro dei Passi. Il 13 maggio toccherà al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio con “Parole con le ali - libertà d'espressione, libertà di essere” della Scuola Teatro d'Almaviva (ore 21) e “Gli Africani siamo noi” a cura dell’IIS "Anna Maria Enriques Agnoletti" e Centro Iniziative Teatrali (ore 21.50). Il 20 maggio sarà la volta del Teatro Garibaldi di Figline dove si rappresenterà “Memento. Da Eschilo a noi” a cura del Laboratorio Teatrale ISIS G. Vasari (ore 21). Il 3 giugno sempre al Teatro Garibaldi ecco “Medea” del Laboratorio teatrale Licei Classico e Scientifico Marsilio Ficino (ore 21) e “La storia di Lisistrata” del Laboratorio Teatrale "Si fa teatro giovani" Agita Teatro (ore 21.50). L’ingresso agli spettacoli è gratuito. Per informazioni: [email protected], tel. 055.9125247, www.teatrogaribaldi.org, www.comunefiv.it A questo link è possibile vedere il video di presentazione della rassegna: https://www.youtube.com/watch?v=7V30MF27tUM