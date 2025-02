Al via il ciclo di incontri 'I maestri di Spadolini'

Firenze, 3 febbraio 2025 – La Fondazione Spadolini organizza il ciclo di incontri 'I Maestri di Spadolini', in occasione della nascita dello statista fiorentino. La prima conferenza, dedicata a Piero Gobetti, vedrà come relatore il professor Paolo Bagnoli ed sarà il 6 febbraio alle ore 17 nella sala convegni della Fondazione biblioteche Cassa di Risparmio di Firenze, in via Bufalini. Il secondo appuntamento sarà il 6 marzo, su Giovanni Papini: la relatrice sarà Gloria Manghetti.

“Nel primo appuntamento - commenta Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia – il professor Paolo Bagnoli ricostruirà il sodalizio di Spadolini con la figura e l’opera di Piero Gobetti. Tengo a sottolineare che i relatori incaricati dal nostro progetto sono tra i più autorevoli specialisti delle personalità e del pensiero di quei protagonisti che hanno rappresentato punti di riferimento autentici per Giovanni Spadolini, sia dal punto di vista politico-culturale che umano”.

“Che le iniziative per il centenario della nascita di Giovanni Spadolini si aprano con un ciclo di conferenze sui suoi maestri – sottolinea il professor Bagnoli - è importante per conoscere la sua personalità di storico, giornalista, uomo delle istituzioni. Ed è significativo che la prima di esse riguardi Piero Gobetti, cui dedica l'articolo di esordio come giornalista nel 1948. Su di lui non cessò mai di indagare. Gobetti, infatti, influenzò l'idea che Spadolini aveva dell'Italia, della sua complessità e della sua fragilità; il lievito di 'quella certa idea dell'Italia' che diventerà motivo permanente della sua riflessione nella ricerca e nella costruzione di una 'Italia civile'”.