Al cortile degli Uffizi il primo giovedì dedicato a Zeffirelli

Firenze, 5 luglio 2023 – Appuntamento il 6 luglio alle 21,45 con il primo giovedì dedicato al Maestro Franco Zeffirelli all'Arena estiva nel Cortile degli Uffizi per la rassegna “Apriti Cinema” in questa speciale sezione dedicata ai 100 anni dalla nascita del Maestro.

La serata sarà suddivisa - come poi lo saranno le altre, sempre nei giovedì di luglio e agosto in Arena- in primis con la proiezione del corto “Franco Zeffirelli 100” uno straordinario viaggio nella vita del Maestro prodotto dalla Fondazione Franco Zeffirelli Onlus realizzato da Matteo Mascotto e Matteo Cichero con le musiche di Pino Donaggio, Patricia Garcia Gil e la supervisione del presidente della Fondazione, a sua volta regista, Pippo Zeffirelli.

Si tratta di un lavoro di grandissima qualità tanto da essere candidato ai Globi D'oro per il miglior corto: quella di domani sera sarà una vera anteprima nazionale. A seguire il bellissimo documentario “Per Firenze” che il regista realizzò in occasione dell’alluvione del 1966 per la sua città, contribuendo a dare risonanza mondiale all’evento catastrofico che devastò Firenze. Il documentario si avvale della partecipazione e della voce recitante del suo caro amico Richard Burton, mentre le musiche sono di Roman Vlad.

Ingresso libero.