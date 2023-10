A Vicchio al via “In dialogo con Giotto”, le personali degli artisti Baruchello e Lim

Vicchio (Firenze), 26 ottobre 2023 - Il Museo Casa di Giotto sotto un nuovo sguardo, l’arte che trova uno spazio espositivo che evoca suggestioni e richiami storici e aperto agli artisti nazionali e internazionali contemporanei. La sede museale si presenta al pubblico con il primo allestimento curato dal direttore dei Musei Casa di Giotto e Arte Sacra e Religiosità Popolare Beato Angelico, Alessandro Cocchieri. E non poteva che essere un omaggio a uno dei più importanti artisti che contribuirono a far nascere il Rinascimento, a cui Vicchio diede i natali. S’intitola infatti “In dialogo con Giotto” l’esposizione temporanea degli artisti Gianfranco Baruchello e H.H. Lim, “due personali, studiate dagli artisti, in un percorso espositivo che tenta una riflessione sul grande Maestro e sul luogo che ha visto i suoi natali”, spiega il direttore Cocchieri. Il sindaco Filippo Carlà Campa e l’assessore alla Cultura Sandra Pieri sottolineano: “Questo luogo che ha dato i natali al grande pittore Giotto merita di essere valorizzato, di ospitare eventi di livello internazionale, di aprirsi e dialogare con le forme e i linguaggi dell’arte. Un nuovo inizio per il museo”. L’esposizione sarà inaugurata sabato 28 ottobre alle ore 11,30 al Museo Casa di Giotto a Vespignano, nel comune di Vicchio. Visitabile fino a 4 febbraio 2024.

