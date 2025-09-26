A Firenze Lucy Festival, tra teatro e tecnologia

Firenze, 26 settembre 2025 – Come risponde il pubblico a un lavoro teatrale non del tutto umano? La creatività di un robot è paragonabile a quella di un autore in carne e ossa? E in che modo i dispositivi tecnologici che ci circondano possono diventare strumenti di espressione artistica? Sono queste alcune delle domande al centro di "Lucy Festival. Linguaggi della scena technologically oriented", il progetto multidisciplinare che indaga il futuro del teatro tra tecnologia e innovazione, da domani all'1 ottobre al Teatro Cantiere Florida di Firenze e in altri spazi della città. Un'edizione zero a cura della compagnia bolognese Sblocco5 e di Elsinor Centro di produzione teatrale, con la direzione artistica di Ivonne Capece e Micol Vighi.

Sei giorni di spettacoli, laboratori, talk e proiezioni, si spiega in una nota, per riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente, natura e tecnica, con i contributi di artisti, ricercatori e scienziati. Tra gli appuntamenti, il 29 settembre alle 21 al Cantiere Florida "Todos los males", lavoro audiovisivo firmato da Anagoor, realtà Leone d'Argento alla Biennale Teatro 2018 che da sempre lavora sull'integrazione del multimediale con lo spettacolo in presenza. Un film nato per essere visto a teatro, uno spettacolo teatrale concepito per il video.

Il 30 settembre doppio appuntamento con "Dux Pink", performance che ricolloca le donne al fianco degli uomini nella determinazione dei grandi eventi storici, che educa a raccontare la storia fuori dagli stereotipi di genere e mettere in discussione modelli storiografici che accettiamo per abitudine, anche grazie all'utilizzo atipico dell'interazione performer/video sul palco. Alle 21 il talk "Gradi di libertà", un dialogo sul tema del rapporto uomo-macchina in ambito performativo. Lucy Festival si concluderà mercoledì 1 ottobre al Florida sempre con un doppio evento. Alle 19.30 "Inside Me", spettacolo che, attraverso il ricorso a tecniche sonore immersive, conduce lo spettatore in un percorso simbolico, spirituale sulle dinamiche del progresso umano, attraverso le parole di Giacomo Leopardi. Alle 21 "Quel che si vede ad occhi chiusi": un percorso di ascolto guidato attorno all'audio-fiction contemporanea a partire dall'indagine sull'interazione tra la pratica teatrale e le creazioni audio.