A Firenze David in cioccolato a festival 'CiokoFlò'

Firenze, 7 marzo 2025 - Dal 10 al 13 aprile in piazza Santa Croce a Firenze si terrà la prima edizione di CiokoFlò, il festival del cioccolato artigianale: presenti 60 stand espositivi con 40 produttori di cioccolato provienienti da tutta Italia. Tra le caratteristiche principali il David di Michelangelo di due metri interamente di cioccolato e una tavoletta viola in onore della Fiorentina. "Diamo il benvenuto ad un'iniziativa che anima la nostra città con i prodotti delle cioccolaterie artigianali italiane - dichiara in una nota l'assessore allo sviluppo economico e al turismo del Comune di Firenze Jacopo Vicini -. E' un appuntamento pensato per i buongustai a cui anche tante famiglie fiorentine non mancheranno di partecipare".