A Firenze Anatomia del conflitto, con 11 appuntamenti

Firenze, 26 settembre 2025 - Si intitola Anatomia del conflitto, il progetto della Compagnia Teatrale Krypton ideato da Fulvio Cauteruccio per l'Autunno Fiorentino 2025 che affronta il tema della guerra coinvolgendo luoghi significativi per la vita culturale di prossimità nei cinque quartieri di Firenze. In programma 11 appuntamenti di musica, teatro, performance immersive, letture per bambini e laboratori inclusivi e aperti a tutti, dall'1 ottobre al 26 novembre. Massimo Zamboni, cantautore, già chitarrista di Cccp e Csi, e scrittore, inaugura la rassegna con L'eco di uno sparo, reading-concerto l'1ottobre al Teatro Affratellamento alle 21. Il cartellone coinvolge biblioteche, case del popolo, spazi teatrali e affronta il tema della guerra nella sua complessità storica, simbolica e quotidiana, attraverso una proposta artistica articolata, inclusiva e radicata nel territorio. Tra gli appuntamenti e ospiti della rassegna, la compagnia palermitana Babel Crew di Giuseppe Provinzano con Storie di noi di Beatrice Monroy che racconta i 57 giorni tra la strage di Capaci e l'attentato di via D'Amelio, e la Compagnia Krypton, con due produzioni: l'iconico Roccu u Stortu e il nuovo spettacolo immersivo Bodyscaping/Corpi di Guerra. "La guerra - dichiara Cauteruccio - non è solo quella dei fronti armati, ma anche quella che attraversa le vite delle persone: guerre interiori, conflitti sociali, tensioni tra identità. Anatomia del conflitto si sviluppa come un percorso di riflessione collettiva, con 11 appuntamenti tra spettacoli, laboratori e letture che indagano i temi della violenza, dell'orrore e nefandezze delle guerre, la memoria e il desiderio di pace. Rivolgendosi a un pubblico ampio, dai bambini agli adulti, l'obiettivo è quello di stimolare il confronto e offrire spazi in cui il teatro, la cultura diventino esercizio di empatia, costruzione di senso e palestra di libertà nelle nostre esistenze. In questo tempo segnato da nuove sanguinarie battaglie, l'arte si fa atto di resistenza e possibilità di pace".