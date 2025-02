A Calenzano la Festa del Gatto: un evento per sensibilizzare sul randagismo

Firenze, 12 febbraio 2025 – In occasione della Giornata Internazionale del Gatto, l’Associazione di Volontariato “Baffi di Gatto ODV”, presieduta da Annalisa Berti, organizza per sabato 15 febbraio la “Festa del Gatto 2025”. L’iniziativa si svolgerà presso i locali della Casa del Popolo in via Puccini 79, a Calenzano, dalle 15 alle 18, con lo scopo di sensibilizzare la comunità sul tema del randagismo felino e di far conoscere l’etologia del gatto attraverso incontri con esperti. L’evento, rivolto a grandi e piccini, sarà arricchito da momenti di intrattenimento e da una gustosa merenda per tutti i partecipanti.

Durante l’intera manifestazione sarà presente uno stand informativo dell’Associazione, dove i volontari forniranno ai cittadini dettagli pratici sulla gestione dei gatti liberi e offriranno supporto a chi si trovi in difficoltà con esemplari bisognosi di cure o assistenza. Saranno inoltre illustrate le numerose modalità di volontariato possibili, dall’aiuto pratico nelle colonie feline al supporto amministrativo e alla creazione di oggetti per le raccolte fondi.

“Baffi di Gatto ODV” si occupa quotidianamente della gestione di più di cento mici in diverse colonie sul territorio calenzanese, garantendo cure veterinarie, sterilizzazioni e un’alimentazione costante. I volontari intervengono inoltre in caso di segnalazioni di animali feriti o in difficoltà, provvedendo a fornire cure e cercando una sistemazione adeguata. L’Associazione è sempre alla ricerca di persone motivate a dare una mano anche in modo saltuario, sottolineando quanto sia possibile contribuire alla causa anche se non si può entrare direttamente a contatto con gli animali per via di allergie.

La Festa del Gatto 2025 punta dunque a unire divertimento, informazione e solidarietà, offrendo a tutta la cittadinanza l’occasione di scoprire l’universo felino e di sostenere l’importante lavoro svolto da “Baffi di Gatto ODV” nell’interesse di questi animali e del territorio.

Caterina Ceccuti