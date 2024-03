8 marzo, Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi gratis per le donne

Firenze, 4 marzo 2024 – La Giornata Internazionale della Donna si passa al museo: venerdì 8 marzo i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi saranno infatti aperti gratuitamente per tutte le donne. Al Museo di Palazzo Vecchio e al Museo Novecento saranno inoltre offerte occasioni di visita tutte al femminile.

In Palazzo Vecchio sarà possibile scoprire di più su due grandi donne del passato, la duchessa Eleonora de Toledo e la sua amica e poetessa Laura Battiferri. Al Museo Novecento, invece, le visitatrici e i visitatori potranno avvicinare la figura dell’artista contemporanea Alessandra Ferrini, la cui mostra Unsettling Genealogies ha da poco aperto i battenti. Al Museo di Palazzo Vecchio alle 12 in programma “Sotto le ali di una pavoncella. Visita tematica su Eleonora de Toledo” (per giovani e adulti).

La visita porterà i visitatori a conoscere meglio vicende e caratteri della Duchessa e ad apprezzare gli esiti artistici a lei più strettamente connessi, con un’attenzione speciale agli appartamenti a lei destinati e alla sua meravigliosa cappella, dipinta da uno dei suoi artisti prediletti, Agnolo Bronzino. Sempre a Palazzo Vecchio, alle 15 e alle 16:30, spazio a “Laura Battiferri, intellettuale e poetessa fiorentina” (per giovani e adulti), visita che accompagna nella scoperta o riscoperta di questo personaggio, moglie dell’architetto e scultore Bartolomeo Ammannati di cui all’interno di Palazzo Vecchio è conservato un prezioso ritratto realizzato da Agnolo Bronzino. Laura Battiferri, vicina alla corte medicea e in particolare alla duchessa Eleonora di Toledo, affine alla sensibilità degli artisti e dei letterati del tempo, incarna un ideale di donna colta, che alla bellezza fisica antepone l’alta levatura morale e la purezza di pensiero.

Dopo un'introduzione sulla sua figura, sarà proposta una lettura del dipinto intrecciata alla lettura teatralizzata di alcuni suoi significativi componimenti. Al Museo Novecento, alle 16:30, le visitatrici e i visitatori potranno partecipare al focus sulla mostra di Alessandra Ferrini “Unsettling genealogies". Artista e ricercatrice, Ferrini porta avanti una pratica che riflette sulle eredità del colonialismo e del fascismo italiano, concentrandosi sulle relazioni tra l’Italia, il Nord Africa e l’area del Mediterraneo.

La sua mostra Unsettling Genealogies è un progetto articolato e sfaccettato, un’indagine critica sulla storia delle istituzioni culturali italiane avviata dall’artista nel 2020, unendo spunti e racconti personali a riflessioni storiche e teoriche, nel tentativo di sottolineare la dimensione affettiva della storia. La visita offrirà un approfondimento sull'esposizione, per poi proseguire nel resto del museo. Le proposte hanno un costo di €2,50 (residenti Città Metropolitana di Firenze) o di €5 (non residenti Città Metropolitana di Firenze) oltre al biglietto di ingresso del museo.