Firenze, 5 novembre 2018 - Luca Zingaretti dirige Luisa Ranieri in "The Deep Blue Sea", capolavoro di Sir Terence Rattigan, uno dei più popolari drammaturghi inglesi del XX secolo, al Teatro della Pergola di Firenze da venerdì 9 a domenica 18 novembre. "È una straordinaria storia di passione - afferma Luisa Ranieri - una riflessione su cosa siamo capaci di fare per inseguire il nostro amore. Rattingan disegna ruoli di potenza straordinaria e forza assoluta. In mezzo a loro, il mio personaggio, Hester Collyer Page, incarna l'essenza stessa della capacità di amare, resistere e rinascere delle donne". "The Deep Blue Sea" indaga infatuazioni e innamoramenti che sconvolgono mente e cuore; l'amore folle che tutto travolge, a cominciare dal più elementare rispetto di se stessi. In scena con Maddalena Amorini de iNuovi (la compagnia di neodiplomati della Scuola per Attori 'Orazio Costa' e di altre scuole italiane che hanno in gestione il Teatro Niccolini di Firenze), Giovanni Anzaldo, Alessia Giuliani, Flavio Furno, Aldo Ottobrino, Luciano Scarpa, Giovanni Serratore. Le scene sono di Carmelo Giammello, i costumi di Chiara Ferrantini, le luci di Pietro Sperduti, le musiche di Manù Bandettini. E' una produzione Zocotoco Srl, Teatro di Roma, Fondazione Teatro della Toscana.

