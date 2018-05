Borgo San Lorenzo (Firenze), 16 maggio 2018 - Ultimi preparativi a Borgo San Lorenzo per la XXV edizione di Vivilosport Mugello che torna con il suo carico di opportunità di vedere e provare discipline sportive, di vivere intere giornate tra gli spazi resi vivi da quasi 130 associazioni con attività interessanti dagli 1 ai 99 anni. Una vera festa che per giorni valorizzerà in Mugello lo sport sotto tutti i punti di vista. Come già annunciato Vivilosport Mugello aprirà quest’anno il giovedì, il 17 maggio, con una sorta di “Aspettando Vivilosport” che avrà poi la sua inaugurazione ufficiale venerdì mattina, alle 10.30, alla presenza di autorità e grandi atleti dello sport italiano e internazionale.

TUTTO IL PROGRAMMA (clicca qui)

Quasi 350 eventi tra piccoli e grandi, che saranno fruibili in luoghi normalmente deputati ad altre attività, grazie all’impegno ed all’entusiasmo di federazioni, associazioni, scuole ed un mare di volontari. L’evento, voluto dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Asd Vivilosport e la Periscopio Comunicazione, che cura la parte organizzativa dell’evento, ospiterà sino a domenica numerosi eventi regionali, offrendo la propria prestigiosa vetrina, tra le altre cose, a un raduno regionale di nuoto, a incontri interregionali di boxe, alla festa provinciale del minibasket, ma soprattutto creando per i visitatori una sorta di percorso interattivo nel quale cimentarsi dal mattino fino a tarda notte.

Saranno quasi 1.200 i bambini delle scuole elementari provenienti da tutto il Mugello che potranno provare le varie discipline. E poi confermato l’appuntamento con Bimbimbici, con particolare attenzione alla sicurezza, che tornerà nella mattina di sabato 19 maggio.

Momenti di spettacolo di danza, pattinaggio, musica, sfilate. Altri sicuramente coinvolgenti saranno la Color Vibe Run, una divertente e coloratissima corsa in mezzo al verde ed ai monumenti del paese, il pomeriggio di sabato 19, e la chiusura con il divertente spettacolo de Gli Autogol, fatto di parodie e divertenti battute. Come particolarmente significativa sarà l’esibizione di Baskin, in programma domenica mattina, che promuove lo sport come mezzo di inclusione tra diversamente abili e normodotati.

E poi la carica che alcune delle principali palestre del territorio metteranno in campo nelle loro dimostrazioni; le arti marziali con la novità Tricking, spazi dedicati agli animali, due postazioni per gli arcieri, una piscina per le immersioni, un bike park ed una parete di arrampicata che come sempre sarà presa d’assalto. E poi i tanti punti dove, in particolare la sera, si potranno ascoltare concerti o seguire interessanti spettacoli, con nuove proposte che si aggiungono a quelle già presenti in fiera. Non mancheranno angoli dedicati ad associazioni che si occupano di problematiche legate alla salute, dai donatori di sangue, a uno spazio celiachia, uno dedicato ai ragazzi diabetici, uno alla sclerosi multipla e la presenza di Officina di Strada che proporrà buone abitudini specie ai più giovani. Insomma tantissime proposte per la più grande e longeva manifestazione toscana nella quale è possibile diventare protagonisti, non solo spettatori, dello sport e del tempo libero in tutte le sue sfaccettature.

Per saperne di più su novità e programma si può visitare www.vivilosport.net