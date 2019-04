San Casciano Val di Pesa (Firenze), 17 aprile 2019 – E' un ritorno nella propria terra di origine, San Casciano, quello che Sergio Forconi farà giovedì 18 aprile, ripercorrendo le tappe fondamentali della sua straordinaria carriera, racchiuse nel libro di Alessandro Sarti il cui titolo è già tutto un programma. “Uno spettacolo d'uomo: Sergio Forconi”, edito da Pagliai, è un ritratto inedito, scaturito dalla penna e dalla sagacia di Alessandro Sarti, di uno degli attori più amati dagli italiani, simbolo della comicità toscana, che sprizza da ogni battuta genuinità e schiettezza. Tutti ricordano “Osvaldo Quarini”, il personaggio da lui interpretato nel film di Leonardo Pieraccioni “Il Ciclone”.



Tra una pausa e l'altra, rubata sul set del film “Pinocchio” di Matteo Garrone nel quale è impegnato, insieme a Roberto Benigni, l'artista originario di Mercatale, troverà il tempo di riservare una serata speciale a San Casciano. Il Teatro Niccolini ospiterà la presentazione della nuova pubblicazione insieme ai protagonisti, in programma giovedì 18 aprile alle ore 21.30. All’iniziativa, coordinata da Piero Torricelli, interverranno anche Silvia Papucci, management arte e spettacolo, l’attore Alessandro Calonaci e il giornalista Fabrizio Borghini.



Ad arricchire il volume le voci e le numerose testimonianze di artisti che hanno avuto l’opportunità di conoscere Sergio e hanno lavorato con lui, come Leonardo Pieraccioni, Barbara Enrichi, Katia Beni, Daniela Morozzi, Alessandro Paci, Andrea Muzzi, Andrea Bruno Savelli, Claudio Carabba, Gaetano Gennai, Regina Schrecker, Beppe Ferlito, Fabrizio Borghini, Riccardo Azzurri, Jerry e Gelli, Bruno Santini, Rosanna Susini, Domenico Costanzo, Silvia Papucci, Giovanni Lepri.



Il volume ripercorre appunto le tappe della carriera di Sergio Forconi, partendo dall'infanzia trascorsa a San Casciano Val di Pesa, passando al primo impiego come metalmeccanico, fino all'approdo sul palcoscenico della Casa del Popolo di Grassina e poi su quelli fiorentini per arrivare infine all'ingresso nel mondo del cinema e della televisione. La serata organizzata con il patrocinio del Comune di San Casciano, è a ingresso libero. Info: 055 8256388.



L’autore

Alessandro Sarti è nato e vive a Pontassieve. Dal 2005 al 2014 ha ricoperto la carica di assessore del Comune di Pontassieve. Ha preso parte a missioni umanitarie per il popolo Saharawi e nel 2013 ha partecipato al Congresso mondiale Panafricano nel Benin. Ha scritto su “Eco d'arte moderna” e curato eventi artistici in Italia e all'estero. Lavora presso Toscana Energia. Nel 2013 ha scritto il libro "Intervenite numerosi piccole storie tra Casa del Popolo e Sacrestia intorno a Pontassieve" edito da Sarnus, già in seconda ristampa. Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti regionali e nazionali.



Ilaria Biancalani