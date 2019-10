© Riproduzione riservata

Barberino Tavarnelle (Firenze), 5 ottobre 2019 - Dall’alto dei suoi 71 anni, di cui fiero è soprattutto il padre, Giovanni Luigi Bonelli, che lo ideò nel 1948, Tex Willer è ormai un’icona dell’immaginario collettivo, un punto di riferimento nella produzione della letteratura disegnata e la testata di maggior successo della Sergio Bonelli editore, la più importante casa di marchio italiano in questo settore a livello internazionale.Ed è con lo stesso vigore di sempre che Tex continua, intramontabile, a costruire sogni, ad alimentare avventure, quelle che i disegnatori tratteggiano, nero su bianco, sulla base delle storie scritte dai soggettisti e dagli sceneggiatori. Ma da quando dal sud di Nogales in Arizona, dove ha vissuto le sue avventure più avvincenti, l’eroe che difende i deboli in nome della giustizia ha deciso di viaggiare fino a San Donato in Poggio, nel cuore del Chianti fiorentino, una storia nuova si profila all’orizzonte.Una strada che si intreccia con la passione, il talento di un fumettista emergente, Fabio D’Agata, romano, 47 anni, enfant prodige dell’illustrazione dall’età di 10 anni. Lui che rimane estraneo alla cultura smart degli strumenti digitali e della tecnologia multimediale, si fa nuovo interprete della nona arte disegnando esclusivamente a matita e china.Al disegnatore, new entry in casa Bonelli, è stata affidata la realizzazione della nuova storia di Tex Magazine che uscirà nel 2021. Alcune delle tavole inedite della nuova pubblicazione, insieme ad una quarantina di lavori realizzati negli ultimi 3 anni, saranno esposti a Palazzo Malaspina, nel cuore medievale di San Donato in Poggio, nel Comune di Barberino Tavarnelle.L’occasione è la mostra d’arte “Fra la via del Chianti ed il West”, organizzata dall’Ufficio Cultura dell’Unione comunale del Chianti fiorentino. La personale di Fabio D'Agata, disegnatore di Tex ed altri fumetti della tradizione italiana, aprirà i battenti Sabato 5 ottobre alle ore 17.30 e resterà aperta fino al 1° dicembre 2019.All’inaugurazione sarà presente uno dei capisaldi del fumetto italiano, il disegnatore Fabio Civitelli, che introdurrà la mostra e il lavoro di D’Agata, insieme al sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli e all’assessore alla Cultura Giacomo Trentanovi.“Disegno da una vita, coltivo questa passione da quando frequentavo la scuola elementare; – dichiara Fabio D’Agata – sono cresciuto con i classici della produzione fumettistica per ragazzi e dalla lettura sono passato al disegno con l’entusiasmo e la curiosità di un bambino che esprimeva idee, fantasia, creatività. Amo raccontare per illustrazioni le storie di Tex, personaggio che amo per il suo spirito avventuriero e che è riuscito ad accogliere il mio mondo, fatto di sogni e spazi interminabili di immaginazione. Sono onorato di far parte del team Bonelli. Tutto quello che so lo devo ai grandi maestri del fumetto come Claudio Villa, copertinista di Tex, che mi hanno affiancato e guidato lungo il mio percorso. Ho imparato andando “a bottega”, lavorando sodo, sul campo, sperimentando ogni giorno tecniche, esercitandomi costantemente. Ringrazio loro per questo importante risultato che mi stimola a crescere sul piano professionale e umano”.“Con questa straordinaria mostra – sono le parole del vicesindaco Giacomo Trentanovi – le sale espositive di Palazzo Malaspina accoglieranno una mostra dedicata al fumetto come forma d’arte ed espressione di cultura popolare, amata e apprezzata dai lettori di tutte le età. Sono un grande appassionato di Tex che non ho mai smesso di leggere, è un piacere e un onore per l’Unione comunale del Chianti fiorentino ospitare i capolavori, alcuni dei quali inediti, di Fabio D’Agata, entrato a far parte di una casa editrice di livello mondiale nel mondo del fumetto”.FABIO D’AGATAFabio D'Agata (Roma, 1972) si avvicina al mondo dei fumetti all'età di 14 anni dopo che lo zio gli regala "Tex" e un "Mister No". Muove i primi passi come autodidatta ma decide di iscriversi alla Scuola Internazionale di Comics di Roma dove conosce Pino Rinaldi che gli insegna ad inchiostrare. Nel 1996 pubblica 3 storie brevi per la neo casa editrice Fenix (alias BBD Press di Roma) che tentava di competere con la Sergio Bonelli Editore e i suoi personaggi. Nel 1997 a Lucca Comics si propone ad Ade Capone che lo inserisce subito dopo nello staff del neo nato "Samuel Sand" e subito dopo lo mette a lavoro su "Lazarus Ledd". Dopo un periodo durante cui D'Agata lascia il fumetto per dedicarsi alla pittura a olio, verso la fine del 2016 entra in contatto con Gian Maria Contro, curatore della testata "Le Storie", il quale gli assegna subito una sceneggiatura western su testi di Paolo Morales: esordisce in casa Bonelli con l'albo "Le Storie" n. 66.L'ingresso alla mostra è libero. Orari: fino a domenica 3 novembre, tutti i giorni in orario 16,30 – 19,30 escluso il mercoledì, il sabato 10 - 13 e 16,30 – 19,30. Dal 4 novembre, venerdì e domenica 16 – 19, sabato 10 - 13 e 16 – 19.Ilaria Biancalani