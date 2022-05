Bolle trasparenti, alberi, tende mongole: 10 luoghi insoliti dove dormire in Toscana

Firenze, 19 maggio 2022 - Riparte dopo un biennio di pandemia il turismo in Toscana e lo fa con tante e interessantissime novità. Da oggi si potrà dormire ad esempio in un castello a Siena, in una casa organica, addirittura in un fienile.

È una grande occasione per riscoprire i piccoli borghi rurali, per dormire in posti particolari adatti a ogni forma di esperienza sia per gli amanti della comodità che per chi vive la vita in modo più selvaggio. Un momento per ritrovarsi in una capanna immersa nel silenzio delle colline toscane o in una casa sull'albero proprio vicino Firenze. Per gli amanti del folklore e delle streghe è, addirittura, possibile soggiornare in minicase in legno come quella immersa nei boschi della Garfagnana. Ma è possibile sperimentare anche soggiorni più esotici come quello in una iurta mongola a contatto diretto con la natura e gli animali selvatici.

Ma non finisce qui, si possono vivere esperienze uniche come dormire sopra un albero, dentro una bolla trasparente accanto al mare e ancora dentro un faro all'Isola del Giglio o, nel caso, seguire la via del Chianti e dormire in case immerse nel verde dei vigneti e nel forte odore delle uve.

Airbnb (che gestisce alcuni di questi luoghi) ha introdotto le date flessibili per gli ospiti che sono interessati a un luogo particolare, ma che hanno la possibilità di variare le date del loro viaggio. Questa funzionalità, lanciata a febbraio, consente agli ospiti di cercare nuove opzioni per quanto riguarda le date, da un weekend a una settimana intera, fino a soggiorni di almeno un mese.

Un importante e utile aggiornamento arriva anche con la possibilità di aver generate automaticamente delle guide apposite per il viaggio. Prima della data di check-in, viene messa a disposizione degli ospiti una guida che contiene tutte le informazioni necessarie per un inizio di soggiorno agevole e senza intoppi.