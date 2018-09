Firenze, 25 settembre 2018 - Dopo il grande successo delle passeggiate primaverili, dal 27 settembre riparte l’edizione 2018 di “Artigianato & Aperitivo”, l'iniziativa firmata Artex-Centro per l’Artigianato artistico e tradizionale della Toscana, in collaborazione con Officina Creativa e Comune di Firenze, Cna Firenze, Confartigianato Imprese Firenze, Oltrarno Promuove 2.0 e Andare a Zonzo.

Un trekking urbano alternativo, alla scoperta delle antiche botteghe artigiane e dei quartieri del centro di Firenze, dall’Oltrarno a Sant'Ambrogio, poi San Niccolò e le nuove tappe in via Palazzuolo e zona stazione. Gli appuntamenti di maggio e giugno, due al mese, hanno registrato il tutto esaurito: sono già 100 le persone che hanno partecipato, con un aumento delle adesioni che in alcune occasione ha sfiorato il 50% e un folto gruppo di fiorentini sempre presenti a tutti gli appuntamenti.



Si riparte appunto il 27 settembre con una passeggiata, dalle ore 18, nel centro storico in zona stazione, alla bottega artigiana del bronzista Ubaldo Baldini al quale seguirà aperitivo in un locale.

“L’evento si conferma un grande successo – afferma Giovanni Lamioni, presidente di Artex -. La risposta dei fiorentini è stata entusiasmante. Hanno apprezzato la nuova prospettiva con cui vogliamo rappresentare la città, attraverso le botteghe artigiane storiche che danno anima e carattere ai quartieri del centro. Ringrazio gli artigiani e le guide per la grande disponibilità e competenza".



“Un esperimento riuscito che è entrato ormai nelle corde dei fiorentini – ha detto l’assessore allo sviluppo economico, Cecilia Del Re - Un modo per sostenere e promuovere lo straordinario patrimonio rappresentato dai nostri artigiani e dalle nostre botteghe, ma anche per dare un’immagine diversa e attrattiva del centro storico. Le precedenti edizioni - ha aggiunto l’assessore - hanno registrato il tutto esaurito, con una grande partecipazione di fiorentini: un segno di come stia crescendo nei cittadini la consapevolezza della bellezza dei nostri quartieri e la voglia di farsene ambasciatori”.

Una guida esperta di “Andare a Zonzo” accompagnerà i partecipanti prima alla scoperta del quartiere, poi alla visita in una bottega artigiana e infine a un aperitivo.



La prenotazione è obbligatoria, con un numero limitato di partecipanti per appuntamento.

Informazioni e dettagli su www.toscana.artour.it. Costi e prenotazioni su www.andareazonzo.com/urbano



Ilaria Biancalani