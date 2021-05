Firenze, 28 maggio 2021 - Ricominciare finalmente a vivere. Con la bella stagione, e il progressivo allentamento delle misure di contenimento del Coronavirus, visti gli ultimi incoraggianti dati, a Firenze riaprono gli spazi estivi. Un’occasione preziosa per tornare a quella socialità che ci è molto mancata.

Diamo adesso uno sguardo ad alcune delle proposte.

Dopo una lunga assenza durata quasi due anni, il Molo (lungarno Colombo) torna per celebrare un’estate di rinascita, tra live music, talk, performance, workshop e varie attività sportive che animeranno una stagione ricca di appuntamenti culturali. Tra gli ospiti musicali già annunciati troviamo Manitoba (freschi di partecipazione ad X-Factor), Street Clerks, Sinedades, Theo Taddei, Gli Animali di Plastica e gli Aquarama. Ma il programma completo prevede il meglio della musica live toscana e non solo. Il tutto si svolgerà in una cornice unica sopra un palco acquatico sulle rive dell’Arno. Grande attenzione verrà data alla cura dell’ambiente e al supporto dei più piccoli frequentatori del Molo, grazie a un appuntamento fisso di pulizia degli argini del fiume aperto a tutti i cittadini e ad un servizio di babysitting. In programma anche corsi gratuiti di yoga, capoeira e allenamenti di boxe, oltre a gite sul Dragon Boat in compagnia dei Canottieri Firenze. Non mancheranno poi workshop pomeridiani e rassegne e, ovviamente, il buon cibo.

I lungarni fanno la parte del leone con La Toraia, un’area tutta sotto le stelle dove gustare hamburger di chianina, che arrivano dall’omonimo allevamento di Sinalunga, ed apprezzare una vasta programmazione per grandi e piccoli. A poca distanza dallo spazio del lungarno del Tempio, segnaliamo la Dogana Beach, per un aperitivo od una cena in tranquillità.

Da non perdere poi l’Off bar, affacciato sul lago dei giardini della Fortezza. Eventi, concerti, cinema ed una proposta culinaria di gran classe, messa a punto dal ristorante thailandese Icchethai e della pizzeria Don Fefè.

Tornano ad illuminarsi i giardini di Campo di Marte con Light 2021. Non mancheranno musica dal vivo, eventi gratuiti, cinema e possibilità di seguire gli Europei. L’area ristoro propone menu a base di carne, pizza e anche di menu vegetariano.

Al Tuscany Hall su il sipario dal 28 maggio sulla Festa del Mugello. La griglia del giardino della struttura torna dunque a regalare gioie ai più golosi. Ha poi riaperto La Montagnola, nel giardino di via Salvi Cristiani, a Coverciano: in cartellone, musica, cinema, teatro, poesia e animazione per i più piccini. Novità poi in cucina, visto che sono sbarcate le pizze del Pizzagnolo. Tra gli spazi open air non possiamo non ricordare la Buoneria alle Cascine.

Da giugno tornerà il delizioso urban garden di Serre Torrigiani in piazzetta, in piazza dei Tre Re, a poca distanza da piazza della Repubblica.