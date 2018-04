Firenze, 10 aprile 2018 - Mercoledì 11 aprile alle 21 alla Corte Reale (piazza Stazione 50 - Firenze) si terrà una conferenza su "Sette argomenti essenziali per conoscere l'uomo", patrocinata dall'Ordine degli Psicologi della Toscana, con Giorgio Nardone, psicologo e psicoterapeuta.

Interverranno Nicoletta Berardi, dell'Università degli studi di Firenze, Guidalberto Bormolini-Monaco, antropologo, la giornalista Maria Cristina Carratù e Patrizia Meringolo, dell'Università di Firenze. Introduce la psicoterapeuta Moira Chiodini del Centro di terapia strategica "Simone Tani", ci saranno anche i saluti del presidente dell'Ordine degli psicologi della Toscana, Lauro Mengheri.

L'evento è organizzato in collaborazione con gli psicoterapeuti del Centro di terapia strategica Daniela Ambrogio, Sara Bellachioma, Cristina Begia, Carla Biasio, Ilaria Cocci, Cristina Di Loreto, Dario Graziano, Emanuela Muriana, Linidita Prendi, Giulia Zampoli.

L’uomo è un essere razionale oppure dominato dagli istinti, un animale sociale o un irrimediabile individualista? In che misura siamo plasmati dalla nostra eredità genetica e dalle influenze dell’ambiente in cui cresciamo? Fino a che punto possiamo considerare scienza e fede come termini antitetici? Sono solo alcuni dei temi su cui si interroga Giorgio Nardone in questa conferenza, sette brevi meditazioni su altrettanti temi cruciali per l’esistenza umana. Con lo sguardo disincantato e pragmatico a cui ci ha abituato in oltre trent’anni di ricerca e lavoro terapeutico, in questa occasione l’autore veste i panni del filosofo, puntando a una sintesi oggi più che mai necessaria in un mondo dominato dall’eccesso di informazione.

Senza nessuna pretesa di completezza né di conclusioni definitive, Nardone propone "un’utile guida operativa" per esplorare il mondo, una bussola concettuale per non ritrovarsi naufraghi nella complessità attuale.