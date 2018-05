Greve in Chianti (Firenze), 18 maggio 2018 - Sarà un pomeriggio “ad arte” per illustrare al pubblico i piccoli grandi tesori custoditi tra le sale del Museo San Francesco di Greve in Chianti. Si inquadra nel programma di visite primaverili “Amico Museo”, promosso dalla Regione Toscana, l’iniziativa che sabato 19 maggio alle ore 17:30 è stata organizzata dal Sistema Museale Chianti Valdarno e dal Comune di Greve in Chianti.



“È una giornata di studio e di approfondimento - dichiara l'assessore alla Cultura Lorenzo Lotti - che permetterà di avvicinare l'arte alle famiglie attraverso la competenza e l'esperienza di alcuni storici e appassionati, sarà anche l'occasione per conoscere l'importante patrimonio storico-artistico che trova spazio negli ambienti espositivi del nostro museo, una piccola realtà ricca di testimonianze ed opere della cultura sacra di origine medioevale e rinascimentale”.



Marco Palumbo interverrà su “Lo sguardo di Maria” esponendo alcune considerazioni sulla scultura della Madonna col bambino nel Museo d'arte sacra di Greve. A Francesco Traversi il compito di esplorare le opere di alcuni scultori che lavorarono a Firenze tra il Quattrocento e il Cinquecento. “Plasmare la terra nella luce della fede”: questo è il tema intorno al quale ruota l’intervento di Traversi. Simone Giordani invece descriverà la Pala di Francesco Granacci dalla Chiesa di Santa Maria a Cintoia Bassa. Giovanni Serafini parlerà di Francesco Curradi e del contesto culturale in cui visse mentre Fedra Bertuccini accenderà i riflettori sulla Pieve romanica di San Pietro a Sillano a Greve in Chianti focalizzando l'attenzione sulle indagini conoscitive e sulle ipotesi di restauro effettuate lo scorso anno. Benedetta Chiesi conclude il pomeriggio di approfondimenti dedicate all’arte museale di Greve in Chianti con un intervento incentrato sul tema “Piccoli oggetti con grandi storie. La pace in osso della bottega degli Embriachi al Museo di Greve”. Il Comune di Greve rivolge un particolare ringraziamento allo storico dell’arte Nicola Bernini per il contributo prezioso all'organizzazione dell'evento. Ingresso libero. Museo San Francesco, via San Francesco, 4, Greve in Chianti. Info 055 85 45 271.