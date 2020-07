Firenze, 31 luglio 2020 - La musica è in giro. Dalle settimane di isolamento e dalle stringenti regole anti cantagio, nasce un nuovo format di spettacolo che permette di godere della musica senza recarsi fisicamente in teatro. È questo "Musica in giro" un’idea di Luigi D’Amico.

Il primo esperimento fiorentino ci sarà sabato alle 20.15. Mentre la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi dirigerà l’Orchestra della Toscana in un concerto a porte chiuse al Teatro Verdi, le note riusciranno a raggiungere il pubblico grazie alla diretta streaming e a due Cricket Pe30, due mezzi di trasporto elettrici, che effettueranno due percorsi distinti tra alcune strade fiorentine, andando così a portare la musica sotto casa dei cittadini.

Il concerto potrà essere seguito anche sui social grazie alla diretta Facebook sulla pagina de La Nazione.