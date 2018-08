Firenze, 30 agosto 2018 - Nel mese di settembre le prestigiose sale della Società delle Belle Arti-Circolo degli Artisti “Casa di Dante” di Firenze, accoglieranno la nuova mostra personale di Stefano Camaiti. Una rassegna artistica che vedrà il pittore di Sansepolcro coinvolto nel doppio ruolo di artista e ricercatore.

La mostra, intitolata “I Luoghi della Rosa”, è concepita seguendo un percorso espositivo che si snoda attraverso due sezioni principali. Due sezioni che pur nella diversità dell’oggetto trattato, sono strettamente connesse da un fil rouge sotterraneo che lega ogni singola opera; un filo rosso che risiede nell’amore dell’uomo per il suo territorio (Alta Valtiberina toscana) e nell’inesauribile desiderio di conoscenza che trasformano l’artista in un moderno Ulisse, sospinto dalla volontà di superare i limiti “delle colonne d’Ercole” dei propri orizzonti conoscitivi. La prima sezione della mostra comprende una serie di incisioni, disegni ed elaborati pittorici incentrati sul tema della rosa canina. Partendo dal ritrovamento di un piccolo frammento di piatto rinascimentale recante lo stemma di una nobile famiglia di Sansepolcro, un motto latino ed una rosa, si aprono nuove chiavi di lettura che uniscono, attraverso “l’icona floreale della rosa canina”, i luoghi di Sansepolcro alle opere di Piero della Francesca. La rosa canina non solo nell’antichità era largamente diffusa nella zona dell’appenino tosco-romagnolo ed ampiamente impiegata per le sue qualità terapeutiche ed officinali, ma ricorre ripetutamente come simbolo floreale in numerose creazioni artistiche del grande maestro rinascimentale. Nelle opere di Stefano Camaiti la rosa canina rivive quindi nella sua suggestiva bellezza naturalistica, intessendo i fili di una complessa trama che intreccia passato e presente, storia e simboli mariani, arte e ricerca e che, a distanza di secoli, ancora seduce con nuovi ed interessanti piani di interpretazione. La seconda sezione della mostra comprende contributi pittorici che con estrema fedeltà e sensibilità naturalistica ripropongono suggestivi frammenti del paesaggio tosco-romagnolo. I profili di queste valli e terre prendono forma da spatolature e pennellate saettanti, intense e rapide, rivelatrici di un pittore pieno di passione il cui sguardo puro e genuino non si sofferma solo sulle apparenze naturali, ma coglie e registra colori, suoni, odori e atmosfere impregnando la materia pittorica del genius loci di questi posti. E’ nuovamente il profondo legame dell’artista alla sua terra ad alimentare la linfa creativa di questa serie di dipinti, ma non solo. Come per la prima sezione infatti, la ricca tessitura cromatica delle opere non si presta unicamente ad una adulazione estetica e sensista dell’osservatore, ma cattura nei densi impasti vere e proprie testimonianze storiche. Ripercorrendo i sentieri letterari (poi abbandonati) di passati studi danteschi volti a rintracciare luoghi narrati nella Divina Commedia, Camaiti porta avanti con successo un’indagine che collega alcuni passi dell’Inferno dantesco ad un itinerario che dal Casentino, attraverso la giogaia del Bastione, giunge alle sorgenti del Tevere. Precipizi e forre descritte nelle visioni infernali del sommo poeta rivivono così nei verdeggianti e remoti paesaggi di luoghi reali ritratti dall’artista Camaiti. L’inaugurazione della mostra personale di Stefano Camaiti.

“I Luoghi della Rosa” sarà visibile sabato 1° settembre alle ore 16.30 alla Società delle Belle Arti - Circolo degli Artisti “Casa di Dante”, in via Santa Margherita n.1/r, Firenze. L’artista sarà presente all’inaugurazione.