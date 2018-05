Firenze, 16 maggio 2018 - “Il 1848-49: realtà e leggenda di una rivoluzione A 170 anni dalla I guerra per l’Indipendenza” Questo il titolo della mostra storico documentaria promossa dal Centro di Studi sulla civiltà toscana fra ‘800 e ‘900 della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

L’inaugurazione si svolgerà sabato 19 maggio alle 10,30, nella sede della Biblioteca Spadolini (via Pian dei Giullari 36°, Autobus 38 da Porta Romana).

"Il 1848 passò presto alla storia come "l'anno dei miracoli", per il contemporaneo, vorticoso e inizialmente trionfale susseguirsi di eventi rivoluzionari che lo caratterizzarono – spiega Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia - In tale contesto l'Italia ebbe un posto di assoluto rilievo, con l'affermarsi del mito neoguelfo prima e della stagione costituzionale poi, per culminare nelle insurrezioni di Milano e Venezia e nella prima guerra d'indipendenza contro l'Austria. Questi grandi e tumultuosi eventi suscitarono l'interesse di Giovanni Spadolini che, poco più che ventenne, proprio a “Il ’48 Realtà e leggenda di una rivoluzione” dedicò la sua prima monografia storica, pubblicata nel febbraio 1948 nella ricorrenza centenaria".

Dedicata soprattutto ai giovani, la mostra fa rivivere la nascita della coscienza nazionale che portò gli studenti delle università toscane a battersi eroicamente un secolo e mezzo fa (29 maggio 1848) a Curtatone e Montanara. Interverrà all’inaugurazione della mostra il presidente del Consiglio Regionale della Toscana Eugenio Giani.

L’esposizione è aperta al pubblico dal lunedì al giovedì con orario 9,30-16,30, fino a giovedì 20 dicembre 2018.

Visite guidate per le scuole. Info: 055-2336071; fondazione@nuovaantologia.it