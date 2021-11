Firenze, 14 novembre 2021 - Compie vent'anni il Mercato di Natale di piazza Santa Croce, una tradizione e un appuntamento sempre molto atteso per iniziare a respirare l'atmosfera delle feste. Per questo anniversario, la data da segnare sul calendario per l'inaugurazione è il 20 novembre, con proseguimento fino al 19 dicembre, e orario dalle 10 alle 22.

Gli oltre cinquanta stand ospitati nelle caratteristiche casette di legno, porteranno a Firenze i profumi e i sapori tipici del Natale con prodotti di artigianato artistico e cibi tradizionali provenienti da tutta Europa. Un’occasione per assaggiare invitanti specialità gastronomiche, riscaldarsi con deliziose bevande calde e curiosare tra le bancarelle alla ricerca di originali idee regalo e addobbi natalizi fatti a mano. In programma un fitto calendario di eventi, con una particolare attenzione all'intrattenimento per i più piccoli.

Al Mercato, inoltre, sarà presente la casetta di Babbo Natale nella quale saranno organizzati giochi per bambini e poi tanta musica dal vivo. Quest'anno si potranno acquistare il cd di Natale e il ricavato sarà donato all'Associazione Tumori Toscana Onlus.

Tra gli appuntamenti già previsti, il Gruppo canoro Sol Diesis, i Bandierai degli Uffizi, il Coro dei Buoncontenti con i Canti Natalizi “Natale tutti in coro", Daniela Mugnai e le Butterfly con "Merry Christmas to you" , I Fiori degli anni belli diretto dal maestro Mario Lanza con “I canti della tradizione".

E ancora, tutti i sabati e le domeniche canti della tradizione con Andrea e Luisella. Il Mercato, organizzato da ANVA e Confesercenti, in collaborazione con Regione Toscana e Comune di Firenze. Ingresso gratuito. L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme Anti Covid19. Per informazioni: 055 270 5287 / 339 6937235