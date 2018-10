Marradi, (Firenze), 2 ottobre 2018 - E' tra le più longeve e a ogni edizione richiama numerosi visitatori, dalla Toscana come dall'Emilia Romagna, la “Sagra delle Castagne e del Marron Buono di Marradi”. La tradizionale manifestazione del paese dell'Alto Mugello giunge quest'anno alla 55esima edizione, con quattro appuntamenti domenicali 7, 14, 21 e 28 ottobre - ed i prelibati marroni dei castanicoltori locali. Marroni da acquistare e da gustare in tante versioni: tortelli, marmellate e torta di marroni, castagnaccio, marron glacé, “bruciate”, biscotti, birra e altre delizie. Ed ancora, a stuzzicare l'appetito specialità gastronomiche, prodotti del bosco e sottobosco. Inoltre, prodotti artigianali e commerciali, animazione e intrattenimento con artisti di strada e musicisti itineranti, animazione per bambini, spettacoli di illusionismo e arte varia, mostre e iniziative culturali.

Come ogni edizione, è prevista l’emissione di un annullo filatelico. E si potrà raggiungere Marradi viaggiando sul treno a vapore, un suggestivo viaggio d'altri tempi su veri vagoni d'epoca trainati da un vecchio locomotore: domenica 14 ottobre Pistoia-Marradi e Rimini-Marradi (e ritorno); domenica 21 e 28 ottobre Rimini-Marradi (e ritorno). Per maggiori e ulteriori informazioni: Ufficio Turistico di Marradi: 055/8045170, info@pro-marradi.it; www.pro-marradi.it.