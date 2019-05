Firenze, 20 maggio 2019 - Il tour di Marco Mengoni arriva a Firenze per due date: martedì 21 e mercoledì 22 maggio (ore 21) fa tappa al Mandela Forum, con la prima serata esaurita da settimane, mentre per la seconda - aggiunta proprio per venire incontro alle richieste dei fan toscani - sono ancora disponibili biglietti nei punti Box Office Toscana e online su www.ticketone.it.

Lo show di Mengoni "Atlantico Tour" cresce: non solo per il percorso straordinario che in pochi anni ha portato l'artista ad essere uno dei protagonisti più interessanti della scena musicale italiana, ma soprattutto perché realmente lo spettacolo ''cresce'', ''evolve'' e ''si trasforma'' da analogico a digitale. In due ore la scenografia, volutamente scarna e minimale all'inizio, in un crescendo svela nel corso dello show parti inaspettate con elementi scenici rivelati poco alla volta, sorprendendo e spiazzando lo spettatore.

"Atlantico Tour", prodotto da Live Nation, è partito da Torino, da uno splendido Pala Alpitour tutto esaurito. Anticipato dal successo delle cinque anteprime europee di Berlino, Zurigo, Monaco, Parigi e Madrid, il tour ha già venduto quasi 200 mila biglietti e continua a collezionare sold out