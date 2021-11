Firenze, 6 novembre 2021 - Prosegue domenica 7 novembre al Tuscany Hall di Firenze il "Bricks in Florence Festival". Due giornate dedicate ai piccoli e grandi fan della Lego, per lasciarsi incantare da diorami tematici, dalle creazioni di decine di AFOL (Adult Fan of LEGO) provenienti dall’Italia e dall’estero, ma anche per partecipare ai workshop, concorsi e tante altre iniziative.



Da non perdere i laboratori e le esibizioni di robot realizzati con i Lego Mindstorms da Terza Cultura, spin-off dell’Università di Firenze nata per avvicinare i ragazzi al mondo della programmazione e della robotica, mentre sul campo scenderanno le squadre della First LEGO League, competizione internazionale di robotica per ragazzi delle scuole elementare/medie. In mostra, tra gli altri, una riproduzione del Titanic di oltre 3 metri, un diorama dedicato a "Il Signore degli Anelli", riproduzioni di monumenti toscani, due ambientazioni Classic Space e tanti diorama tematici. Una vera chicca per intenditori: per la prima volta in Italia la rivisitazione di set iconici anni 80-90 realizzata da un appassionato norvegese. E ancora, due gallerie fotografiche di Lego Photography con protagoniste mini-figure e mattoncini, la grande area di gioco libero con centinaia di mattoncini per giocare in libertà, la Galleria Giovani Costruttori per dare in risalto la creatività di bambine e bambini; il concorso di Speed Building e l’iniziativa Fairy Bricks per donare scatole Lego ai bambini ricoverati in strutture ospedaliere toscane.



Per alcune attività è necessario prenotarsi sul sito ufficiale www.toscanabricks.it. Info tel. 055.6504112 sul sito e sulla pagina FB www.facebook.com/ToscanaBricks .



Orari: domenica dalle 9 alle 19. Biglietti e prevendite: fino a 5 anni l’ingresso è gratuito, ridotto 6 euro fino a 12 anni e soci Coop, intero 8 euro. Prevendite nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti- vendita (tel. 055 210804), alla biglietteria del Tuscany Hall e online su www.ticketone.it. Bricks in Florence Festival è organizzato da ToscanaBricks – Il Lego Users Group della Toscana - in collaborazione con Tuscany Hall.

