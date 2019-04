San Casciano Val di Pesa (Firenze), 17 aprile 2019 - Un libro che esprime la pienezza di un terra nota in tutto il mondo, la Toscana, ricca di storia, arte, cultura e tradizione. Eugenio Giani, con il suo elevato livello di conoscenza del patrimonio culturale italiano, ripercorre giorno per giorno gli aspetti, anche quelli più inediti, che fanno della Toscana un mosaico di identità millenarie, costituito da eventi, personaggi, riti, tradizioni, aneddoti che si affiancano e si tramandano nel tempo. Le radici profonde di una memoria collettiva e i personaggi che hanno dato il loro contributo da costruttori di comunità sono al centro del viaggio lungo 365 giorni che guarda al passato e allo stesso tempo racconta la contemporaneità.



Giovedì 18 aprile alle ore 18, la sala del Consiglio comunale di San Casciano ospiterà la presentazione del volume “La Toscana giorno per giorno”. edito da Sarnus. Saranno presenti l’autore e il sindaco di San Casciano, Massimiliano Pescini.



Un almanacco, un atlante, un viaggio riccamente illustrato nella storia, nelle tradizioni e nei segreti della Toscana. Per ogni data del calendario, eventi, personaggi, aneddoti e curiosità compongono il ritratto inedito di una delle terre più belle e più ricche d'arte del mondo. Sotto i nostri occhi sfilano i grandi personaggi della storia toscana, dai Medici ai Lorena, letterati e poeti, artisti e architetti, stelle dello spettacolo e campioni dello sport ma anche stelle "minori" che tuttavia hanno lasciato traccia di sé. Davanti a noi si spalancano paesaggi e panorami, scorci e vedute, capolavori d'arte e particolari spesso sconosciuti delle città e delle campagne, rivivono tradizioni ancestrali, rinascono riti millenari. Ingresso libero.





Ilaria Biancalani

© Riproduzione riservata