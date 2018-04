Firenze, 25 aprile 2018 – Venerdì 27 e domenica 29 aprile il Cinema La Compagnia, tramite due documentari, apre le sue porte e il suo sguardo sul nostro passato: il cinema sperimentale degli anni Sessanta dell’artista Mario Schifano e cosa è successo nella politica italiana dagli anni Novanta ad oggi.

In occasione di alcune opere di Mario Schifano esposte a Palazzo Strozzi nell’ambito della mostra Nascita di una Nazione e nella monografica Al di là delle stelle presso la Fornaciai Art Gallery, venerdì 27 aprile, alle ore 19.00, in saletta MyMovies, incontro con Stefano Masi (curatore della mostra Al di là delle stelle) e proiezione di alcuni corti di Mario Schifano dei primi anni Sessanta; alle ore 21.00, in sala grande, proiezione di “Umano non umano” (Italia, 1969, 95 min.), da molti considerato il miglior esempio di cinema sperimentale italiano degli anni ‘60. Mentre domenica 29 aprile, sempre alle ore 19.00, proiezione del documentario “Eravamo tanto amati – La sinistra italiana verso i trent’anni dalla Bolognina” (60 min.) alla presenza degli autori Domenico Guarino, Andrea Marotta, Andrea Lattanzi. La politica non appassiona più come una volta. Cosa è accaduto in questi ultimi trent’anni? È possibile riconquistare il consenso d’allora? Il documentario s’interroga su questi e altri quesiti proprio nella “rossa” Toscana, a dialogo con alcuni protagonisti di ieri e di oggi.

Ingresso libero per entrambi gli eventi.

Per maggiori info: tel. 055 268451 - www.cinemalacompagnia.it