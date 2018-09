Firenze, 13 settembre 2018 - Dal 14 al 16 settembre, al, l’undicesima edizione di, il festival del film etnomusicale organizzato dall’associazionee daIl festival si aprecon “Worth Repeating!” di M.Van der Spek, “A Story of Sahel Sounds” di Neopan Kollektiv sugli artisti emergenti del Niger, “Follow Me Down: Portraits of Louisiana Prison Musicians” di B.Harbert. In serale, “The Song of The Phoenix” del grande regista cinese, recentemente scomparso, Wu Tianming.si comincia con “The Little Princes of Rajasthan” di A.Chauleur, poi “Alive Inside” di M.Rossato Bennett sull’effetto terapeutico della musica su chi soffre del morbo di Alzheimer e “Ethiopiques” di M.Bochniak sull’ascesa, la caduta e il riscatto di un gruppo di jazzisti etiopi negli anni Sessanta. A chiudere la giornata “Flamenco De Raiz” di Vicente Pérez Herrero.apre le danze “The Voice of The Kora” di C.Pommier, seguito da due biopic: “La musica secondo Tom Jobim” di N.Pereira e D.Jobim e “Finding Fela” di Alex Gibney. Gran finale con “Vita di Marzouk” di Ernesto Pagano, al quale seguirà un intervento musicale del protagonista del film, il polistrumentista Marzouk Mejri.Tutti i film sono in lingua originale sottotitolati in italiano. Biglietti: intero € 7 / ridotto € 5 / abbonamento giornaliero € 10. Maggiori info: tel. 055268451 - cell. 3703621310 - www.multiculti.it