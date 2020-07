Barberino Tavarnelle (Firenze), 23 luglio 2020 - Secondo appuntamento per il "Teatro e Musica all’aria aperta”, la prima stagione estiva del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla.



Sabato 25 luglio alle 21,30, nel giardino della Parrocchia andrà in scena lo spettacolo “Gran Kabaret”, con Gaia Nanni, Marco Natalucci, Roberto Caccavo e il musicista Francesco Giorgi. Regia di Gianfranco Pedullà. Si tratta di una originale pagina di "Varietà" dove si alternano numeri brillanti e interventi musicali, conosciuti e non, scritti sui temi di un’attualità simile a quella in cui stiamo vivendo, con leggerezza graffiante e ironia.



Il programma completo della rassegna estiva del teatro si trova su www.teatromargherita.org. Gli appuntamenti sono tutti ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 393 8295008. Le prenotazioni saranno nominative e non cumulative. E’ obbligo rispettare le distanze sociali e igienizzare le mani all'ingresso, come da normative vigenti.



"Teatro e Musica all’aria aperta” è una mini stagione variegata, che guarda con particolare interesse alle famiglie, ma non dimentica di mettere in carnet proposte di nicchia per appassionati di prosa e musica. Il tutto a cura dell’associazione culturale “Marcialla”, con il contributo e la collaborazione dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, della Città Metropolitana di Firenze, del Comune di Certaldo e della Regione Toscana. Direzione artistica di Gianfranco Martinelli.



Il cartellone dà seguito in qualche modo a quello della stagione invernale che, a causa del Covid, è stato interrotto. Una condizione necessaria che ha dato vita, però, ad una nuova parentesi sotto le stelle che si pone come una prima e stimolante volta all’aperto del Regina Margherita.





Ilaria Biancalani





