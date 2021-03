Chianti, 29 marzo 2021 - Sono oltre 2500 le firme al momento raccolte nei cinque Comuni del Chianti e dell’area fiorentina, con le quali le comunità locali si sono espresse a favore della proposta di legge di iniziativa popolare “Contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”, lanciata dal primo cittadino di Stazzema.



A 77 anni dall’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, la comunità del Chianti, protagonista di un'esperienza pilota in Toscana con l'elaborazione della carta antifascista sottoscritta da enti locali, organizzazioni sindacali e sezioni Anpi del territorio, si unirà dunque al sindaco di Stazzema Maurizio Verona per ricordare la strage e, attraverso il valore della memoria, alzare un muro contro i nemici attuali della democrazia.



L'incontro, online, organizzato dai firmatari della carta antifascista, si terrà martedì 30 marzo alle 17,30, sulla piattaforma GoToMeeting ( questo il link per partecipare all'evento https://global.gotomeeting.com/join/778832005), diffuso anche attraverso i canali social istituzionali. Interverranno i sindaci dei comuni interessati, le componenti sindacali e i rappresentanti delle sezioni Anpi.



“Il nostro intento è quello di esprimere tutto il nostro sostegno al sindaco di Stazzema del quale condividiamo l’idea che poi ha fatto scaturire la proposta di legge - dichiarano gli organizzatori – riteniamo che siano sempre più ricorrenti e diffusi i segnali che si profilano come pericolosi rigurgiti di propaganda nazista e fascista. Sono simboli e atteggiamenti che dovrebbero essere relegati al passato e invece riemergono in maniera più o meno visibile e si traducono in espressioni di violenza, rabbia, intolleranza e discriminazione, presenti ovunque, anche nel web e sugli strumenti social. Noi abbiamo firmato e invitiamo i cittadini a sottoscrivere la Carta e aderire all’Anagrafe antifascista per far parte di una comunità nazionale che riaffermi l’impegno al rispetto e all’applicazione dei principi e dei valori della Carta Costituzionale”.



Ricordiamo che è necessario raccogliere 50mila firme perché la proposta, che può essere sostenuta fino al 31 marzo firmando un apposito modulo presso il Comune di residenza, diventi legge. Informazioni: www.anagrafeantifascista.it.



Ilaria Biancalani

