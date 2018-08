Firenze, 25 agosto 2018 - Fan di Harry Potter di tutta Italia, la magica ora sta per scoccare! È oggi sabato 25 infatti il gran giorno che gli appassionati della saga del maghetto più famoso al mondo attendevano da tempo. Tutti coloro che hanno sognato di essere uno studente di Hogwarts, di frequentare lezioni di magia, di fare incantesimi e di giocare a Quidditch, potranno finalmente vivere vere avventure magiche a villa Favard di Rovezzano, dove da sabato 25 a mercoledì 29 i loro sogni diventano realtà.

È Firenze infatti la città prescelta dall’Associazione Back To Hogwarts per il raduno nazionale dei fan di Potter, che consentirà ai partecipanti di vivere totalmente immersi nelle atmosfere Hogwartsiane, insieme a chi condivide la stessa passione per il maghetto nato dal genio di JK Rowling. Tutto ha avuto inizio oggi sabato 25 alle 12,30 con l’arrivo al camping e la sistemazione nelle stanze a tema. Il raduno vero e proprio si è aperto dopo l’apertura della villa, con la classica cerimonia di smistamento in sala grande alle 15,30, cui hanno fatto seguito lezioni varie di cura delle creature magiche, di storia della magia e i colloqui per la scelta della carriera magica. Per una giornata che si chiude, un’altra si apre con la sua aura di mistero e stregoneria: domani sarà la volta degli scacchi magici, e tra una lezione di pozioni e una di difesa contro le arti oscure, e altre attività come i gironi dei Club dei Duellanti, alla fine tutti in gita serale nella Firenze magica.

La cinque giorni prosegue con gli esami Gufo e Mago, lezioni di incantesimi e i Segreti di Hogwarts, per poi concludersi con la proclamazione della casa vincente che si aggiudicherà la tanto ambita Coppa delle Case. A Villa Favard si rievoca in ogni aspetto l’atmosfera di Hogwarts, dalle scenografie alle lezioni al Quidditch grazie all’associazione Back To Hogwarts, nata a Firenze da un gruppo di amici appassionati di fantasy, ben presto arrivata a raggiungere diverse centinaia di ragazzi in tutt’Italia, che ora fanno parte della community La saga di Harry Potter insegna: tutti credono nell’uguaglianza e nella diversità come valore.

Maurizio Costanzo