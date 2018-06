Firenze, 13 giugno 2018 – Dopo l’apertura del festival fiorentinocon i(giovedì 14 giugno), un weekend all’insegna della grande musica mondiale animerà la città., sul palcoscenico dell’, si succederanno rispettivamente i, gli, lo storico leader del Black Sabbath.Ideato e organizzato dain collaborazioni con importanti partner come, Firenze Rocks è l’evento più atteso dell’anno: vanta di moltissimi spettatori da tutto il mondo. Oltre alle più grandi band emblema del genere rock, gruppi di più recente nascita arriveranno a Firenze per intrattenere il pubblico durante le tre giornate: Volbeat, Baroness, The Pink Slips (15 giugno), Helloween, Jonathan Davis, Shinedown (16 giugno), Avenged Sevenfold, Judas Priest e Tremonti (17 giugno). Le parole d’ordine sono divertimento e sicurezza; per una migliore gestione del traffico,prevede sconti e corse aggiuntive, mentre nella zona Arena sarà possibile trovare stand, zone d’ombra, rinfresco e ristoro.Per maggiori informazioni consultare il sito www.firenzerocks.it