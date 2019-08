Firenze, 28 agosto 2019 - Il 15 settembre Aisla, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, celebrerà la XII Giornata nazionale sulla SLA.

150 piazze, 300 volontari e 15mila bottiglie di vino Barbera d’Asti DOCG, per raccogliere fondi a favore dell’assistenza delle oltre 6mila persone con SLA in Italia. Sono questi i numeri della Giornata Nazionale sulla SLA, #GN19, promossa da AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.



L’iniziativa nelle 150 piazze italiane si chiama “Un contributo versato con gusto”: con un’offerta di 10 euro sarà infatti possibile ricevere una delle 15mila bottiglie di vino Barbera d’Asti DOCG, disponibili grazie al sostegno di Regione Piemonte, del Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato, della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e dell’Unione Industriale della Provincia di Asti e di DMO Piemonte Marketing.



Per il secondo anno, Fondazione Mediolanum Onlus sarà al fianco di AISLA per sostenere “Baobab”, il progetto dell’associazione, avviato nel 2018 e dedicato ai figli piccoli e adolescenti di persone con SLA, finalizzato a indagare l’impatto psicologico della malattia sui più piccoli e ad aiutarli con percorsi di psicoterapia.

Inoltre, grazie al patrocinio di ANCI, Associazione Italiana Comuni Italiani, nella notte tra sabato 14 e domenica 15 settembre decine di monumenti italiani, si illumineranno di luce verde, il colore di AISLA. L’elenco delle piazze protagoniste della Giornata Nazionale sulla SLA e dei Comuni con i monumenti illuminati è consultabile sul sito internet www.aisla.it e sarà costantemente aggiornato.

Il Comune di Firenze, per il secondo anno, illuminerà di verde la Loggia De' Lanzi in piazza della Signoria.



Aisla Firenze sarà presente con un gazebo in via Orsanmichele angolo via Calimala, per dare informazioni sulla patologia, sui servizi offerti ai malati e ai loro familiari e per raccogliere fondi.

Durante la giornata di domenica 15 settembre, l' Associazione Olistic Network, partner di Aisla Firenze, organizzerà in un giardino pubblico della città ( in via di definizione ) delle sessioni di yoga aperte a tutti con una donazione libera a sostegno dei progetti assistenziali di AISLA Firenze. www.aislafirenze.it.



Ilaria Biancalani