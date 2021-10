Firenze, 25 ottobre 2021 - Saranno le intense composizioni di Shostakovich a risuonare giovedì 28 ottobre nella Sala Musica della Fondazione Zeffirelli. Il 30 ottobre ultimo appuntamento con le visite guidate a cura dello staff.

Il 28 ottobre alle ore 19, sul palco della Sala della Musica, si esibirà il Trio formato da Anna Farkas, pianoforte, Giacomo Heita Ferracci, violino e Francesco Canfailla, violoncello. Il progetto ‘Compositore ai margini’ ruota intorno al celebre trio op. 67 di Dimitri Shostakovich, autore sovietico che ha utilizzato la sua musica come strumento di denuncia sociale, motivo per cui è stato relegato ai margini della società culturale dal Regime. Il Secondo trio di Shostakovich viene concepito in un momento drammatico della storia dell’umanità, quando tutto il mondo è coinvolto nella Seconda guerra mondiale. Il compositore in più occasioni dedica le sue opere agli eventi della contemporaneità, travolto anche egli dalle difficili circostanze della guerra e del regime comunista, che più volte ha censurato le sue opere. Il Trio no. 2, oltre che rispecchiare le crudeltà del momento storico, è dedicato alla memoria di Ivan Sollertinsky, amico scomparso improvvisamente. Pagine intense e meditative, cantabili ma anche di grande impatto sonoro: un’occasione per tuffarsi in un ambiente artistico suggestivo. Apre il programma una introduzione per pianoforte solo con musiche di Bartòk e Debussy, legata alla musica popolare e alla sua trasposizione nell’ambiente classico, a cura di Anna Farkas, piano solo. Sabato 30 ottobre alle ore 11 visita guidate a cura dello staff. Ultimo appuntamento, sabato 30 ottobre, con le visita guidate a cura dello staff interno della Fondazione Zeffirelli. La guida è gratuita compresa nel costo intero del biglietto d'ingresso. Per gli eventi e le visite guidate è richiesta la prenotazione scrivendo alla mail ticket@fondazionefrancozeffirelli.com, chiamando il numero +39 320 1637839. Gli eventi si svolgeranno negli spazi della Fondazione Franco Zeffirelli, in piazza San Firenze, 5, Firenze.

