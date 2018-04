Firenze, 21 aprile 2018 - Domenica 22 aprile si alza il sipario sulla prima edizione del Festival di Teatro Internazionale “In Fonte Veritas” al Teatro “La Fonte” di Bagno a Ripoli. La rassegna, che proseguirà fino al 28 aprile, ha in programma un calendario ricco di eventi tra spettacoli ad ingresso gratuito, musica e workshop diretti da maestri internazionali.

Compagnie italiane e internazionali, infatti, si alterneranno sul palco per offrire al pubblico l’opportunità di aprire lo sguardo verso altri mondi. Il festival si apre domenica 22 aprile con “Vacanze al Saltino”, lo spettacolo della compagnia “Provando e Riprovando”, un’audace rivisitazione de “La Locandiera” di Carlo Goldoni; lunedì 23 è la volta di “E se il lupo incontrerai?”, un gioco teatrale per tutte le età ispirato alla favola di Cappuccetto Rosso che propone in chiave leggera i problemi della responsabilità degli adulti nell’educazione dei figli. Martedì 24 è di scena “Amore e 33 disgrazie”, spettacolo non verbale della compagnia russa Grotesk Theatre ispirato alle opere di Cechov.

“Appeso ad un filo”, in programma mercoledì 25, è invece un innovativo spettacolo di marionette, premiato come miglior spettacolo al festival di Usedom (Germania) nel 2017. Il musical “R&G-Romeo e Giulietta”, previsto per giovedì 26, trasforma uno dei drammi più amati della storia in un esilarante situazione dal sapore di avanspettacolo.

Venerdì 27 è ancora il turno di Shakespeare, con una rivisitazione non verbale dell’“Amleto”: una sorprendente rilettura che esalta il testo shakespeariano regalandoci una sorprendente rilettura. Chiude il festival, sabato 28, “A LEI”, spettacolo musicale di Monica Santoro che passa in rassegna melodie, versi e storie di donne che hanno cantato canzoni indimenticabili, da Edith Piaf e Isabella Jur’eva fino alle più note cantautrici italiane.

L'iniziativa, patrocinata dalla Regione Toscana, dall’Area Metropolitana e dal Comune di Bagno a Ripoli, è sotto la direzione artistica di Olga Melnik, regista del Centro di Teatro Internazionale.

“La nostra compagnia ha viaggiato per anni nei Festival di tutto il mondo, riportando a casa valigie piene di preziosi insegnamenti. - spiega Olga - L’incontro con grandi Maestri, la scoperta di altre culture e il confronto con altre compagnie ci hanno reso più curiosi e aperti e ci siamo resi conto che definirsi “stranieri” ha davvero poco senso visto l’affetto con cui ci salutiamo ogni volta! Il Teatro è per sua natura figlio di culture diverse, la sua ricchezza sta nella contaminazione: questo Festival è l’occasione per ricreare questo piccolo miracolo anche a Bagno a Ripoli, perché il nostro pubblico possa goderne”.

E allora ecco perché stavolta i giochi si svolgeranno proprio qua, al Teatro “La Fonte” di Bagno a Ripoli, da anni sede del Centro di Teatro Internazionale, che diventerà per una settimana un vero polo teatrale di formazione e spettacolo.

Il programma

Domenica 22 aprile, ore 16:30: “Vacanze al Saltino”, Compagnia “Provando e riprovando”.

Lunedì 23 aprile, ore 21:30: “E se il lupo incontrerai?”, Centro di Teatro Internazionale.

Martedì 24 aprile, ore 21:30: “Amore e 33 disgrazie”, Teatro “Grotesk” , Surgut (Russia).

Mercoledì 25 aprile, ore 18:00: “Appeso ad un filo”, Compagnia “Di Filippo marionette”, (Australia-Italia)

Giovedì 26 aprile, ore 21:30: “R&G Romeo & Giulietta”, Compagnia “Scenica Frammenti”.

Venerdì 27 aprile, ore 21:30: “Amleto”, Teatro “Arlekin” – Vilnius (Lituania).

Sabato 28 aprile ore 21:30: “A Lei”, spettacolo musicale di Monica Santoro.