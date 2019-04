Firenze, 10 aprile 2019 - Tutto pronto per Firenze dei Bambini, il festival cittadino dedicato ai bambini e ai ragazzi dagli 0 ai 12 anni e alle loro famiglie. L’evento sarà quest’anno dedicato a Leonardo Da Vinci, che per l’occasione si fa “genio bambino” e genio visto con gli occhi dei più piccoli. A lui sono dedicate – e da lui sono ispirate – centinaia di attività gratuite che animeranno la città per un lunghissimo weekend. Le attività de “Le Chiavi della Città”, progetti educativi e formativi per le scuole, partiranno quest’anno fin dal giovedì, con i laboratori curati da Indire: si va da “Leonardo e Minecraft”, passando per i laboratori scientifici fino alla costruzione di macchine “robotiche”.

Grazie a Oranfrizer sarà possibile scoprire l’importanza della stagionalità e dei ritmi della natura e al Giardino dell’Orticultura per tutto il giorno sarà possibile cimentarsi in un laboratorio di pittura en plein air.

Il venerdì il Festival entrerà poi nel vivo con un “volo poetico”: numerose classi fiorentine si troveranno nel Piazzale di San Miniato al Monte per far volare – inseguendo il sogno di Leonardo – le proprie poesie su aeroplanini di carta. Oltre al “Consiglio Comunale dei Ragazzi” in Palazzo Vecchio, tra le tante attività della giornata si segnalano le giornate conclusive di alcuni progetti didattici: la Festa di Vigilandia dedicata all’educazione stradale, il Waste Virtual Tour, con la premiazione del concorso dedicato alle buone pratiche di gestione dei rifiuti e riciclo, a cura di Alia.

E ancora, grazie al Ministero della Difesa visite alle carte geografiche dell’Istituto Geografico Militare (e nei giorni seguenti le Forze Armate saranno presenti in piazza - e presso il Giardino dell'Orticoltura - per accogliere i più piccoli, pronte a fargli conoscere il mondo degli uomini e delle donne con le stellette); percorsi museali al Museo Marino Marini, al Museo Fondazione Scienza e Tecnica, una visita al Giardino Bardini, la Fattoria dei Ragazzi e lo spettacolo del Teatrino del Gallo. Leonardo ingegnere e inventore sarà al centro di numerose attività: alle Murate un tuffo nel mondo delle macchine da costruzione di Leonardo, a cura di ArtesMechanicae, ma spazio all’ingegneristica anche negli asili nido e nelle scuole d’infanzia, che apriranno straordinariamente le loro porte; insieme alle straordinarie attività di Studio Azzurro alla Biblioteca delle Oblate (Sala conferenze) sarà possibile lavorare sul volo, programmare videogiochi, scoprire i fenomeni più strani e divertenti della luce, giocare con le invenzioni del genio di Vinci. Tra le tante iniziative del venerdì alcune saranno aperte già alle famiglie e ai loro bambini: appuntamenti all’IGM, alla Biblioteca Luzi e alla Biblioteca Pieraccioni.

L’apertura pubblica di Firenze dei Bambini, pensata per tutte le famiglie, è per venerdì 12 alle 18 nel Salone dei Cinquecento, con “Leonardo e le macchine sonore”, uno spettacolo partecipato per stupirsi e scoprire come sono nati gli strumenti musicali, a cura del Conservatorio Cherubini.

Il festival proseguirà poi per tutto il fine settimana, con la chiusura domenica pomeriggio – sempre nel Salone dei Cinquecento – con l’invito ad unirsi al coro “da record” curato da Venti Lucenti Tutti gli eventi sono gratuiti. Il programma completo del sabato e della domenica su www.firenzebambini.it