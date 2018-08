Firenze, 30 agosto 2018 - Nell’era di internet e del digitale ci si diverte, e molto, con giochi in legno nati dalla fantasia e dalla sapienza di un artigiano fiorentino.



Sabato 1 e domenica 2 settembre l’Obihall di Firenze apre le porte alla Festa del Buon Sollazzo, due giornate dedicate a giochi artigianali e in scatola per tutte le età. Oltre 140 giochi, in gran parte pezzi unici, saranno a disposizione per essere giocati e rigiocati. Tutti i giochi sono stati realizzati a mano da Piero Santoni, “l’ingegnere” toscano del Buon Sollazzo, ormai famoso in tutta Italia per la sua arte e autore de “Il grande libro dell’ecogioco ovvero Il Manuale del Buon Sollazzo” – ed. Terra Nuova.



Si va dai flipper in legno ai biliardini con anelli, dai giochi magnetici a quelli di piazzamento: giochi scientifici, cooperativi, medioevali, competitivi, realizzati con materiali riciclati e di abilità, in un contesto di una ludicità varia ed estesa a tutte le età.

Nell’ambito della festa sono previsti gare individuali e collettive, un allestimento di libere costruzioni ed un laboratorio di falegnameria. “I giochi – spiega Piero Santoni - nascono da una ricerca storica applicata a tecniche ed esigenze moderne, dall’osservazione dei bambini che giocano e da una ricercatezza funzionale ed estetica del gioco”.

Alla Festa del Buon Sollazzo sono in programma anche le demo di una selezione di semplici giochi da tavolo curata dal negozio fiorentino Stratagemma che gestirà pure uno spazio commerciale, mentre uno spazio di gioco libero sarà riservato ai mattoncini Lego, in collaborazione con ToscanaBricks, il Lego Users Group della Toscana.



Alla Festa del Buon Sollazzo si accede con un biglietto di 4 euro, ingresso libero per i bambini fino a dieci anni. Orari: sabato 1 settembre dalle ore 10 alle ore 20, domenica 2 settembre dalle ore 10 alle 19. Per informazioni tel. 055.6504112 - www.obihall.it -www.ingegneriadelsollazzo.it - www.facebook.com/ingegneriadel sollazzo .



Con il patrocinio di ALI- Associazione Ludobus e ludoteche Italiane.