Fiesole (Firenze), 6 marzo 2020- Presentato questa mattina il cartellone delle 73esima edizione dell'Estate Fiesolana, il festival organizzato unitamente alla Amministrazione Comunale di Fiesole, da PRG Srl e Associazione Music Pool, aggiudicatarie dei bandi per la gestione del Teatro Romano fino al 2022.



Il programma si concentra tra il 21 giugno ed il 23 agosto, e prevede circa cinquanta serate fra concerti, eventi teatrali e proiezioni cinematografiche.

Presente la musica d’autore italiana ed internazionale di Niccolò Fabi, Angelo Branduardi, Neri Marcorè, Dee Dee Bridgewater, Devendra Banhart. In collaborazione con il teatro Puccini per la prosa ecco Edoardo Leo, Davide Enia, Lella Costa, Chiara Francini. Spazio alla musica classica con le grandi orchestre come l’Orchestra Galilei della Scuola di Musica di Fiesole, ORT-Orchestra della Toscana e Ensemble Symphony Orchestra. Per la danza la Lyric Dance Company il 29 presenta uno spettacolo dedicato a Maria Antonietta.

Si conferma l’appuntamento con il Teatro Pubblico Ligure nel ciclo di 4 serate dedicate al Decameron un racconto italiano in tempo di peste, scritto da Sergio Maifredi, e si annunciano le novità delle due Lezioni di Storia a cura della Casa Editrice Laterza e delle due Lezioni di Mondo con Luciano Canfora e Amedeo Feniello su Catilina e Costantino.

Confermato il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema Fiesole ed il cartellone delle ospitalità.

In occasione delle quattro serate del Decameron e delle Lezioni di Storia si terranno prima di ogni spettacolo i Concerti al Tramonto, curati dalla Scuola di Musica di Fiesole. Ad agosto il Teatro Romano sarà nuovamente cinema all’aperto, tornato dopo tanti anni protagonista con una rassegna di due settimane curata dalla Fondazione Stensen.

Il concerto inaugura sarà il 21 giugno con l'Orchestra Galilea della Scuola di Musica di Fiesole. Ospiti Tony Sidney e Fabio Morgera. La serata è a ingresso gratuito. Biglietti da richiedere alla Scuola di Musica di Fiesole.

D.G.