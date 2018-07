Un caso unico e una delle penne più illuminate della musica italiana: 8 dischi di platino, 7 ori, primo posto a Sanremo con Fabrizio Moro e una lunga collaborazione come autore con i big della canzone… Solo la storia recente di Ermal Meta, che dopo il concerto di Capodanno 2018, torna a Firenze giovedì 26 luglio (ore 21,15), stavolta in piazza della Santissima Annunziata, ospite del Musart Festival. I biglietti (posti numerati 45/35 euro – tribuna 27 euro) sono in vendita nei circuiti di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it (tel. 892.101).

Disponibile anche un Gold Package a 103,55 euro comprendente biglietto di primo settore, cena a buffet all’interno dell’Istituto degli Innocenti, ingresso al Museo degli Innocenti (dal lunedì alla domenica orario 10/19).

Non ci sono fuochi artificiali né corpi di ballo, ma un grande spettacolo di suono e di luce, pronto ad abbracciare uno dei luoghi più suggestivi del centro fiorentino, sulla scia di questo nuovo Non Abbiamo Armi Tour, che prende il nome dall’ultimo album dell’indiscusso protagonista musicale 2018! “Non Abbiamo Armi” è un disco ricco di idee e di pensieri - che si trasformano in tatuaggi sulla pelle e nell’anima - ma anche di singoli: dopo quello presentato al Teatro Ariston, e dopo il fortunatissimo “Dall’Alba al Tramonto”, la canzone che accompagna l’estate è “Io Mi Innamoro Ancora”. Un brano intriso di colori che fissano le passioni di una qualsiasi vita ed è proprio per questo che sempre più persone si sentono partecipi del progetto e seguono sempre più numerose ogni appuntamento che abbia come protagonista questo talento che risponde al nome di Ermal Meta.

Le 12 nuove canzoni dell’album viaggiano sottobraccio a un repertorio nel quale spiccano brani ormai entrati di diritto tra i “classici” della nuova musica d’autore italiana. Con questo terzo disco, Ermal Meta ha debuttato al primo posto della classifica di vendita dopo aver trionfato nel Festival più amato, cantando in coppia con Fabrizio Moro “Non Mi Avete Fatto Niente”, singolo di platino che, pur essendo stato presentato in italiano, ha conquistato il pubblico europeo all’ Eurovision Song Contest a Lisbona.

Durante la serata, dalle 20 fino a inizio spettacolo, si possono visitare gratuitamente giardini, luoghi di culto e palazzi monumentali adiacenti alla piazza della Santissima Annunziata. Tra questi l’Istituto Geografico Militare, che dalle 20 apre eccezionalmente al pubblico con visite guidate. Alle 20 alla Biblioteca Umanistica dell'Università di Firenze proiezione del docu-film su Franco Battiato “La voce del padrone” dalla serie “33 Giri – Italian Masters” di Sky Arte.

Sempre alla Biblioteca Umanistica, l’Università di Firenze propone le mostre "Oltre confine: viaggi reali e immaginari di esploratori, scienziati, religiosi e geografi tra ‘600 e ‘700" e "Sguardi dell’alto Egitto". A ingresso libero anche la mostra fotografica “Because the night” dedicata ai grandi concerti fiorentini degli anni 90, presso il salone Borghini dell’Istituto degli Innocenti.