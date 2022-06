Incontri d'autore al Libraccio di Firenze. 'Dio è in pausa pranzo' con il regista Coppini

Incontro con il regista Coppini per "Dio è in pausa pranzo" al Libraccio

Firenze, 29 giugno 2022 - E' ormai tutto pronto per l'attesa presentazione del film, uscito da pochi giorni in home video, "Dio è in pausa pranzo" di Michele Coppini. L'incontro è previsto per il 30 giugno alle 18 alla libreria il Libraccio di via dei Cerretani a Firenze, a due passi dal Duomo.

La commedia, definita dal suo stesso autore "Anticomplottista", dopo essere uscita in vari cinema d'Italia approda sul piccolo schermo con il Dvd e lo streaming online sulla piattaforma Amazon prime video disponibile già dal 21 giugno.

Con il regista, autore e protagonista della storia dialogherà il giornalista Federico Berti, sarà un'occasione per il pubblico di incontrare l'autore Coppini e conoscere la sua opera. Si tratta di un film che racconta la pandemia, la psicosi di massa generata nei primi momenti del lockdown, la paura e l'allontamaneto sociale fino a forme di autoreclusione. E' una commedia dalle tinte horror molto divertente e innovativa tanto che il regista l'ha definita scherzonasamente di genere "drammenziale". Tante le gag comiche messe a segno e innumerevoli le citazioni cinematografiche che questa piccola perla regala. Il cast è formato da una squadra di comici toscani e le musiche originali sono realizzate dai due promettenti rapper toscani.

Si tratta di una commedia moderna e attuale, con sfumature che richiamano al genere drammatico e al B-movie di stampo Romeriano. Un film originale dove, ovviamente, non si ride della pandemia che ci ha colpito, ma della follia di certa gente. Un genere nuovo che unisce la comicità demenziale a quella drammatica, ripercorrendo gli stilemi classici del cinema di genere. L'horror viene trattato in modo parodistico, la fa da padrone l'utilizzo analogico degi effetti speciali del make up molto curato per la creazione dei morti viventi. Dall'opera traspare il grande amore che Coppini ha per la settimana arte, per le pellicole di Tarantino, George A. Romero e Stuart Gordon il tutto rivisitato in tinta e comicità tutta Toscana.

Il protagonista è Ubaldo Lumaconi, un quarantenne che, per paura di essere infettato dagli anziani genitori, decide di rinchiudersi in una piccola stanza della loro abitazione, cercando di evitare il più possibile ogni contatto con loro e col mondo esterno. Durante questa specie di quarantena forzata, elabora nella sua mente una teoria bizzarra, che alimenterà sempre di più, informandosi continuamente sul web. Una teoria che vedrà tra i protagonisti anche gli zombi...

Nel cast, oltre al protagonista Michele Coppini, ci sono Sergio Forconi, Francesca Cellini, Miss Italia 2016 Rachele Risaliti, Alessio Venturini, Aldo Pellegrini, Stefano Martinelli, Ettore Bianchi, Patrizia Ferretti e la partecipazione straordinaria di Athina Cenci. Le musiche originali sono di Pino Scarpettini e la colonna sonora è stata realizzata dai due promettenti rapper toscani Blebla e Jamax.