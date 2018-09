Firenze, 13 settembre 2018 – Sabato 15 settembre, ore 21.30, presso la rinata Manifattura Tabacchi (via delle Cascine 35, Firenze), “Botanica”, il nuovo progetto dei Deproducers, il collettivo musicale formato da Vittorio Cosma, Riccardo Sinigallia, Gianni Maroccolo e Max Casacci, con la partecipazione e la consulenza scientifica di Stefano Mancuso.



Dopo il successo di “Planetario” (che ha raccontato in musica l’universo, gli astri, la luna e le stelle) i Deproducers con “Botanica” continuano a mettere in relazione musica e scienza per raccontare le meraviglie del mondo vegetale. L’idea alla base del live è raccontare con suoni, musica e parole, in modo semplice e approfondito, le peculiarità del mondo “green”. I Deproducers e Stefano Mancuso (“world changer” secondo il settimanale The New Yorker) sveleranno “i sensi” delle piante e li trasformeranno in racconto, perché le piante provano emozioni, elaborano strategie e prendono decisioni. Nel concerto-spettacolo, chitarra, basso e tastiere si scambiano continuamente i ruoli per dare voce ai respiri degli alberi, alle gocce di pioggia che cadono sulle foglie, agli animali che si muovono nelle foreste. Il risultato è una progressione musicale che suscita meraviglia, incantando grandi e piccini.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Accesso all’area delimitata con posti a sedere davanti al palco dalle 20. Maggiori info: www.deproducers.com - info@manifatturatabacchi.com.