Firenze, 1 novembre 2018 - "L’anno scorso già con questa commedia alternata a ‘La Regina di Ghiaccio-Turandot’ ho portato in scena due spettacoli che pensavo destinati a due pubblici diversi. E invece entrambi sono stati accolti con grande entusiamo. Devo ammettere che abituata al musical mi preoccupava un po’ rappresentare una commedia con una drammaturgia contemporanea. Ma poi la bellezza di questa operazione firmata da Gabriele Pignotta, regista e autore mi hanno convinta".

Lorella Cuccarini debutta al Teatro Verdi di Firenze giovedì 1 novembre assieme a Giampiero Ingrassia con lo spettacolo «Non mi hai più detto ti amo» in scena fino al 4 novembre.

Lorella e Giampiero, il ritorno dei gloriosi tempi di Grease?

«Abbiamo vissuto insieme un’esperienza indimenticabile con Grease, in qualche modo siamo cresciuti insieme professionalmente, anche se lui aveva più esperienza di me. Dopo questo musical da fidanzatini & bolle di sapone è stato bello ritrovarsi in ruoli più maturi. Qui siamo marito e moglie con matrimonio in crisi e passiamo momenti difficili».

Che effetto fa portare sul palco un’esperienza di vita?

«A teatro il musical è vent’anni che lo faccio e lì mi sentivo, diciamo anche impropriamente, più sicura. Poi invece, quando sai che ti metti alla prova cerchi di alzare l’asticella e scegli, anche per orgoglio progetti più interessanti e coinvolgenti. Ma devo dire che anche qui mi muovo con dimestichezza. E non aggiungo altro».

Qual è il messaggio?

«Dal palcoscenico ci caliamo nel mondo in cui viviamo: l’idea che il teatro oltre a regalarti due ore di evasione e divertimento, faccia anche riflettere è bello. Perchè ci si diverte ma si mette in evidenza quel che è la famiglia oggi».

Secondo lei ha ancora un ruolo centrale?

«Da parte mia ce la metto tutta e con quattro figli c’è poco da dire: ogni giorno è un passo avanti, un momento di scambio».

E come mamma che dice?

Continuo a pensare che la famiglia sia il centro della nostra vita: perchè è qui che si coltivano e crescono le donne e gli uomini del futuro. Famiglia per me è luogo di condivisione e crescita anche ci sono momenti di crisi. E trovo bello raccontarlo anche a teatro».