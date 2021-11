Fiesole (Firenze), 8 novembre 2021- L'Associazione Culturale Quarto Spazio organizza la prima edizione del Florence International Film Festival.

Si tratta di un festival cinematografico aperto a lunghi e cortometraggi, di fiction e documentari, e videoclip. Le selezioni si sono svolte nei mesi di giugno e luglio. Il festival si pone l'obiettivo di far conoscere registi di talento e film di valore legati alle cinematografie indipendenti di tutto il mondo.



Il festival si svolgerà in due serate: martedì 9 e mercoledì 10 novembre presso il Cinema l'Unione - Circolo Ricreativo Culturale “Il Girone”, Via Aretina 24, località Il Girone, Fiesole (Firenze). Alle 19.00 è previsto un apericena (10 €); dalle 20.30 si svolgeranno le proiezioni, che sono a ingresso libero. L'ingresso è consentito con il green pass.

Nel corso delle due serate verranno proiettati i vincitori delle categorie principali e alcuni finalisti.



Questo il programma delle due serate:

Martedì 9: Pelícano (Cile, 2019) di Gustavo Letelier [Best Score Film/Soundtrack - Feature Film]; The Wedding (Cina, 2021) di Haigang Du [Best Short Film]; Important things don't matter (Spagna, 2021) di Gabriel Tizón [Best Short Documentary]; River · Town (Hong Kong, 2021) di Zhandong Ma [Finalist Short Documentary].

Mercoledì 10: Market (India, 2019) di Pradip Kurbah [Best Feature Film]; A few breaths (India, 2021) di Pratima Joshi [Finalist Short Film]; Gelsomina Verde (Italia, 2019) di Massimiliano Pacifico [Best Feature Documentary].



La sera di martedì 9 sarà presente in sala l'attrice cilena Silvia Novak, protagonista di Pelícano, alla quale verrà conferita una menzione speciale per la sua interpretazione.

Costantino Maiani è direttore del festival e presidente della giuria. Hanno collaborato all'organizzazione Lorenzo Maiani, Suela Kernezo e Maurizio Biserni. In giuria, Serena Stefani, Drilona Bramo e Roberto Schoepflin.

La prima edizione del Florence International Film Festival si svolge con il patrocinio della Direzione generale Cinema e audiovisivo - Ministero della Cultura. Si allega locandina dell'evento.