Calenzano (Firenze), 17 settembre 2018 - Avamposti Teatro Festival continua con due appuntamenti a ingresso libero alla Biblioteca Civica di Calenzano (Firenze).

Martedì 18 settembre alle 21,30 Beppe Salmetti e Simone Tangolo della compagnia Idiot Savant presenteranno “Non ci siamo per nessuno – canzoni e cose da dire”: con ironia si canterà e si parlerà di personaggi che muoiono, di persone che non esistono, di persone che sarebbero dovute esistere. Canzoni attraverso i mali della nostra società con amori contemporanei che falliscono, un uomo che non riesce a impiccarsi, due del pubblico che si incontrano e si innamorano e la domanda che almeno una volta nella vita tutti si sono fatti.



Dedicate ai più piccoli le “Favole e merenda” che Giulia Aiazzi proporrà, sempre alla Biblioteca Civica di Calenzano, mercoledì 19 settembre alle 17.



Prossimo appuntamento: giovedì 20 e venerdì 21 settembre al Teatro Manzoni di Calenzano anteprima nazionale di “Tutto il male che non ti ho fatto”, con Elena Arvigo, Antonio Fazzini ed Eugenio Nocciolini.



Avamposti Teatro Festival 2018 è realizzato con il sostegno di Comune di Firenze_Estate Fiorentina, Comune di Calenzano, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Fondazione CR Firenze, Unicoop Firenze, Rat.



Programma completo www.teatrodelledonne.com