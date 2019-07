© Riproduzione riservata

Firenze, 4 luglio 2019 -(ore 21) tornano i concerti diall’Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Firenze. Composta da giovani e spesso già affermati talenti, l’Orchestra di Toscana Classica diretta daproporrà musiche di Beethoven, Mozart e De Sarasate. A impreziosire l’ensemble saranno studenti e insegnanti della Hotchkiss University di Lakeville (Connecticut), nel ruolo di solisti.Il programma si aprirà con “L’ouverture Coriolano” di Ludwig vanispirata all'omonima tragedia dell'austriaco Heinrich Joseph von Collin. A seguire il “Concerto per clarinetto e orchestra KV 622” che Wolfgang Amadeuscompose poche settimane prima di spegnersi: opera tersa, eterea, morbida, perfetta per equilibrio formale e timbrico. In chiusura la “Zingaresca per violino e orchestra” di Pablo deRiconosciuta dalla Regione Toscana come prima struttura di produzione musicale under 35, l’associazione Toscana Classica ha come finalità quella di offrire ai suoi componenti opportunità professionali di qualità. L’Orchestra di Toscana Classica è formata da giovani professori d’orchestra, diplomati e laureati sia in Italia che all’estero. Dal 1999 ha all’attivo oltre 500 concerti.Giunta alla 20esima edizione, la stagione di Toscana Classica è realizzata con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana e Comune di Firenze, con il patrocinio di Città Metropolitana di Firenze.Biglietto intero 15 euro. Biglietto ridotto a 12 euro per studenti (muniti di tesserino) e over 65 (muniti di un documento). Ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze è riservato uno sconto del 15% (o tre biglietti al prezzo di due).Prevendite nei punti Box Office Toscana e online su Ticketone. Prevendita anche presso l’Auditorium di Santo Stefano al Ponte nei giorni dei concerti, dalle ore 10,30 alle 21. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria di Toscana Classica, tel 055.783374 – 340.3944830