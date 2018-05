Firenze, 12 maggio 2018 - La Loggia dei Lanzi come palcoscenico, settanta grandi brand italiani come sponsor, e la solidarietà per protagonista. Sabato 19 maggio alle 17 è in programma la decima edizione di Charity for ANT, Asta di solidarietà della Fondazione ANT (associazione onlus per assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite), organizzata nel suggestivo scenario della Loggia dei Lanzi.

I presentatori di questa edizione saranno Veronica Maffei, Miss Simpatia 2012, e Stefano Baragli, noto showman fiorentino. L’evento avrà come battitore Fabrizio Moretti, segretario generale della Biennale Internazionale dell’Antiquariato. L’evento benefico, organizzato dalla delegazione ANT di Firenze nel cuore del centro storico fiorentino, vuole rappresentare al meglio il connubio tra arte, solidarietà e lusso, garantito da oltre 70 grandi brand italiani e internazionali che hanno scelto di donare i loro prodotti a sostegno delle attività gratuite di assistenza domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica della Fondazione.

Tra le aziende partecipanti ricordiamo: Hogan, Tod’s, Patrizia Pepe, Pineider, Gianfranco Lotti, Ermanno Scervino, Salvatore Ferragamo, Gucci, Roberto Cavalli, Stefano Ricci, Giulia Carla Cecchi, Etro, Brunello Cucinelli, Emilio Pucci, Fani Gioielli, Mont Blanc, Paolo Penko, Enoteca Pinchiorri, Banfi, Castello di Fonterutoli e molti altri (Info: 055 5000210).

Sempre nello stesso weekend dell’asta, ANT organizza anche una bella occasione di shopping solidale, dove sarà possibile trovare tante idee regalo. Torna infatti il Merc’ANT di Primavera, che si svolgerà sabato 19 e domenica 20 maggio (orario continuato 10-19) nella Sala delle Ex Leopoldine in a Firenze. Tra le bancarelle sarà possibile trovare oggettistica, abbigliamento, profumeria, biancheria per la casa, bigiotteria, cosmesi, prodotti eno-gastronomici (vino, dolci, pasta, riso, sughi, miele) e tanto altro, frutto della solidarietà di aziende e privati.

Nella foto: Simone Lodolini

Ricordiamo che ANT Italia Onlus è nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti. Dal 1985 a oggi Fondazione ANT Italia ONLUS – la più ampia realtà no profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite – ha curato circa 120.000 persone in 10 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria – dato aggiornato a dicembre 2016).