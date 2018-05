2 min







Barberino Val d'Elsa (Firenze), 11 maggio 2018 - Si parlerà di comete e vita negli spazi dell’Osservatorio polifunzionale del Chianti venerdì 11 maggio alle ore 21.30. Una serata di approfondimento che accende un fascio di luce “lunare” sull’astrobiologia, la scienza che riguarda la ricerca di forme di vita extra-terrestri nell'Universo e lo studio del rapporto con stelle e pianeti.

Sarà Cesare Barbieri a introdurre in questa interessante dimensione la lezione che si terrà sotto il cielo di Montecorboli, nella struttura dell’Opc, situata nel territorio di Barberino Val d’Elsa, ai confini con l’area senese.



In un periodo caratterizzato da importanti scoperte sul “nostro” sistema solare e sui pianeti di stelle vicine i progressi hanno portato a ripensare al significato di “vita” e della sua diffusione nell’Universo, quindi non solo di quella terrestre ma anche quella su altri mondi.

“Protagonista della serata - dichiara Emanuele Pace, coordinatore scientifico dell’Osservatorio – è una tematica complessa che interessa tante discipline: dalla chimica alla biologia, dalla geologia all’astronomia, dall’ingegneria alla medicina, fino alla filosofia e alla teologia. Si parlerà in particolare del possibile ruolo delle comete e degli asteroidi nell’origine della vita. Le osservazioni con i telescopi terrestri e spaziali sono stati coadiuvati da missioni in grado di sorvolare questi oggetti e atterrare su essi. Nel corso della serata saranno date in particolare informazioni sui principali risultati della missione cometaria europea Rosetta”.



“Ancora un’occasione di alto profilo - aggiunge il sindaco di Barberino Val d’Elsa Giacomo Trentanovi - che fa della cultura dell’informazione nel campo scientifico un suo punto di forza e valorizza le molteplici vocazioni del nostro osservatorio dove la botanica, la meteorologia e il monitoraggio sismico, convivono con l’attività di ricerca nel settore dell’astrofisica”.



Riproduzione riservata